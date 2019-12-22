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Компанія з США показала футуристичний концепт бункера для незвичайного пікапа Ілона Маска

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Cyberbunker - фото 1
Cyberbunker / larsburo

Компанія Lars Buro показала концепт Cyberbunker – постапокаліптичної резиденції для власників Tesla Cybertruck. Бункер розробили з урахуванням найжорсткіших умов: дизайнери стверджують, що він підійде і для центру Лос-Анджелеса і для поверхні Марса.

Поки Lars Buro представила тільки рендери проєкту, проте компанія дійсно має намір побудувати бункер. Згідно з концептом, 55 квадратних метрів Cyberbunker будуть відведені під машини, включаючи Cybertruck, а також необхідне обладнання. Ще 167 квадратних метрів можна буде використовувати для життя.

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Як стверджують в компанії, кібербункер зможе витримувати екстремальні погодні умови завдяки особливостям конструкції: особливій аеродинамічній формі і армованим вікнам. У разі розміщення за межами Землі, біля входу можна встановити повітряний шлюз.

За задумом дизайнерів, бункер буде працювати за рахунок електрики, що виробляється сонячними батареями, розміщеними на даху. Вони будуть з'єднані з батареями усередині приміщення, і таким чином будівля зможе існувати автономно. Терміни будівництва першого бункера і його вартість в Lars Buro не уточнили.

Компанія з США показала футуристичний концепт бункера для незвичайного пікапа Ілона Маска - фото 375529

Компанія з США показала футуристичний концепт бункера для незвичайного пікапа Ілона Маска - фото 375530

Компанія з США показала футуристичний концепт бункера для незвичайного пікапа Ілона Маска - фото 375531

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Джерело: larsburo
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