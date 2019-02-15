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Tesla додала режим для собак: в електромобілі можна буде залишити вихованців одних

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Tesla додала режим для собак - фото 1
Tesla додала режим для собак / shopus.furbo

Компанія Tesla представила режим для собак, який дозволить господарям залишити вихованця у припаркованій машині, коли їм необхідно відійти.

З ролика компанії випливає, що після включення режиму для собак на екрані в салоні Tesla з'явиться повідомлення з фразою "Мій господар скоро повернеться". Там також буде відображатися температура в салоні автомобіля, щоб перехожі не турбувалися про стан собак.

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Щоб активувати режим для собак, необхідно зайти в налаштування клімат-контролю і вибрати опцію "Собака". Припускається, що функція підійде і господарям інших тварин. Tesla попередила, що користувачам необхідно ознайомитися з місцевими законами, перш ніж покладатися на нову функцію.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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