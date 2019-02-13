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MINI готує до випуску найшвидший і найпотужніший хетчбек

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Новинку від MINI покажуть у 2020 році - фото 1
Новинку від MINI покажуть у 2020 році

Компанія MINI опублікувала перші зображення найпотужнішої та найшвидшої моделі у своїй історії – 300-сильного John Cooper Works GP. Автомобіль випустять обмеженим тиражем 3000 екземплярів, а його серійне виробництво почнеться у 2020 році.

Прототип "зарядженого" хетчбека дебютував у вересні минулого року на Франкфуртському моторшоу. Він був побудований на честь 50-річчя перемоги британської марки на Ралі Монте-Карло, позбавлений усієї обшивки в салоні, оснащений каркасом безпеки та карбоновим аеродинамічним обвісом кузова.

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Інформації про технічну начинку серійної машини поки немає. Відомо лише, що вона отримає турбовану "четвірку", налаштовану на гоночних трасах спортивну підвіску та знижену масу.

MINI готує до випуску найшвидший і найпотужніший хетчбек - фото 307515
MINI готує до випуску найшвидший і найпотужніший хетчбек - фото 307517

Попередній серійний хетч з індексом GP був випущений у 2012 році. Він розійшовся тиражем у 2000 примірників. Автомобіль оснащувався 218-сильним мотором об'ємом 1,6 літра і шестиступеневою "механікою".

MINI готує до випуску найшвидший і найпотужніший хетчбек - фото 307518
MINI готує до випуску найшвидший і найпотужніший хетчбек - фото 307519

Найпотужнішим хетчбеком MINI наразі є автомобіль з дволітровим турбомотором потужністю 231 "конячка".

MINI готує до випуску найшвидший і найпотужніший хетчбек - фото 307514
MINI готує до випуску найшвидший і найпотужніший хетчбек - фото 307516

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Джерело: Motor
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