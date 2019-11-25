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Справжній потоп: Tesla вразила екстремальним випробуванням свого авто

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Tesla - фото 1
Tesla / insideevs

Компанія Tesla провела екстремальні випробування електромобіля Model 3 на випробувальному стенді фабрики Gigafactory 3 в Китаї.

На відео видно, як електромобіль Model 3 їде заповненим водою тестовим полігоном. По зовнішнього вигляду електромобіля не ясно, яка версія авто використовується для випробувань: стандартна чи модифікована для екстремальних умов.

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Варто відзначити, що раніше глава Tesla Ілон Маск стверджував, що універсальність електрокарів компанії дозволяє використовувати їх "як човни протягом короткого часу".

Раніше ЗМІ вже обговорювали проблеми, які виникають у електрокарів Tesla при попаданні в воду. Журналісти нагадали про випадок, коли в 2018 році один з користувачів електромобіля поскаржився, що у нього відпав передній бампер після "контакту з водою".

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Джерело: insideevs
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