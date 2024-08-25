Tesla Cybertruck та Ford F-150 пройшли тест на міцність: хто впорався з ним

Раніше цього місяця ютубер WhistlinDiesel провів один зі своїх фірмових тестів на тортури для автомобілів: Tesla Cybertruck та Ford F-150. Розповідаємо, кому вдалось з ним впоратись, а кому – ні.

Якщо коротко, то рама Cybertruck зламалася ззаду після того, як буксирний пристрій вирішив припинити розмову (справедливості заради, пікап Tesla показав кращі результати, ніж Ford в інших тестах). Про це пише видання InsideEVs.

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Це, м'яко кажучи, загрожує безпеці, і ютубер пов'язує цей недолік з використанням алюмінієвого композиту в конструкції Cybertruck, в той час, як Ford використовує стару добру сталь для своїх традиційних рам вантажівок, включаючи повністю електричний F-150 Lightning.

Tesla Cybertruck та Ford F-150 пройшли тест на міцність: дивіться відео

Досить сказати, що деякі фанати та ентузіасти не купилися на це, стверджуючи, що підструктура Cybertruck зламалася, коли він вдарився об великий бетонний блок під час попереднього тесту, а не під час буксирування F-150. Ви можете подивитися все це тут, якщо вас цікавить руйнування в стилі Джекаса просто заради розваги.

Що ж, YouTuber повернувся з наступним відео, де він намагається довести, що буксирний зчіпний пристрій F-150 нікуди не дінеться, десятки разів кидаючи його на бетонні блоки, а потім скидаючи один з цих блоків на зчіпний пристрій з 15-метрової висоти.

"Сьогодні ми будемо кидати нашу вантажівку з висоти 5 футів на бетонні блоки 100 разів", – розповідають представники WhistlinDiesel у відеоролику, вбудованому вгорі цієї сторінки. Вони зупинилися після 40 падінь.

Спойлер: зчіпка, ресивер і рама не зламалися, хоча рама і погнулася від повторних падінь. Це не те, що власник вантажівки зазвичай робить в робочий день, це точно, але занепокоєння викликає той факт, що у Cybertruck, пікапа вартістю 100 000 доларів, який може буксирувати до 11 000 фунтів, відірвався зчіпний пристрій.

Випробування Tesla Cybertruck: дивіться відео

Крім того, користувач YouTuber стверджує, що він отримав фотографію іншого Cybertruck, який втратив зчіпний пристрій на шосе після того, як наїхав на вибоїну під час буксирування туристичного причепа. Зображення додається нижче, але майте на увазі, що ми не можемо перевірити цю інформацію.

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Він також стверджував, що пошкоджений Cybertruck перебуває в сервісному центрі Tesla і що він неодноразово намагався зв'язатися з американським автовиробником, щоб отримати офіційну відповідь на початкові результати випробувань, але так і не дочекався відповіді. Ми також звернулися до WhistlinDiesel, але так і не отримали відповіді.