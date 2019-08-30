Термінатор: Фатум: новий трейлер фільму зі Шварценеггером

У мережі показали свіжий трейлер до нового фільму Термінатор: Фатум (Terminator: Dark Fate) із все ще крутим Арнольдом Шварценеггером. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Кіностудія Paramount Pictures вирішила не затягувати та випустити у світ свіжий трейлер нового Термінатора, який продовжить події другого фільму "Термінатор 2: Судний день" (1991 рік). Прем'єра стрічки запланована вже на 1 листопада 2019.

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Сюжет і справді продовжить ідею "Судного дня", показуючи події через 25 років, тобто у 2022. Новий, але не менш злий штучний інтелект під назвою Легіон з майбутнього надсилає унікального робота, щоб вити Даніеллу Рамос. Опір дізнається про цей зловісний план і у відповідь надає захист у вигляді ідеального солдата-кіборга Грейс. Приємним бонусом для фанатів стає поява Сари Коннор та вже знайомого термінатора T-800.

У головних ролях: Арнольд Шварценеггер, Лінда Гемільтон, Дієго Бонета, Наталія Рейес, Маккензі Девіс, Гебріел Луна та інші.

Термінатор: Фатум: дивитись трейлер онлайн:

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