Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Верховна Рада 1 вересня

Два Папи: трейлер драми про голів католицької церкви, яка вас здивує

  • 17
Два Папи, трейлер фільму онлайн - фото 1
Два Папи, трейлер фільму онлайн

У мережі показали трейлер нового фільму Два Папи (Two Popes), який базується на реальних подіях в історії католицької церкви. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Netflix не припиняє дивувати своїми фільмами. Цього разу на платформі з'явилось промо до нової драми "Два Папи" (Two Popes), прем'єра якого запланована на грудень на Netflix.

І ще: Джексі: дивіться трейлер комедії від творців Похмілля у Вегасі

Відзначається, що сюжет стрічки базується на реальних подіях та розповідає про кардинала Хорхе Маріо Бергольйо (нинішнього Франциска), який готується зайняти крісло Папи замість Бенедикта XVI. Головні ролі блискуче виконали Ентоні Хопкінс та Джонатан Прайс, які й справді схожі на голів католицької церкви.

Два Папи, дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: Зоряні війни: Сходження Скайвокера: з'явився новий тизер

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 гаджетів, які мають бути у кожного школяра
  • 28 серпня, 13:15
  • 527
Найкрутіші нові серіали літа 2019, які ви могли пропустити
  • 26 серпня, 12:13
  • 1045
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1718809
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз