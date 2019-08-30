Два Папи: трейлер драми про голів католицької церкви, яка вас здивує

У мережі показали трейлер нового фільму Два Папи (Two Popes), який базується на реальних подіях в історії католицької церкви. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Netflix не припиняє дивувати своїми фільмами. Цього разу на платформі з'явилось промо до нової драми "Два Папи" (Two Popes), прем'єра якого запланована на грудень на Netflix.

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Відзначається, що сюжет стрічки базується на реальних подіях та розповідає про кардинала Хорхе Маріо Бергольйо (нинішнього Франциска), який готується зайняти крісло Папи замість Бенедикта XVI. Головні ролі блискуче виконали Ентоні Хопкінс та Джонатан Прайс, які й справді схожі на голів католицької церкви.

Два Папи, дивитись трейлер фільму онлайн:

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