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Тереза Мей застрягла в машині прямо перед зустріччю з Ангелою Меркель: курйозне відео

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Тереза Мей - фото 1
Тереза Мей / rtvi

Відповідне відео інциденту опублікувало видання Sky News на своїй сторінці в Twitter.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей виявилися замкненою всередині автомобіля, приїхавши на зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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"Тереза Мей виявилася закритою всередині машини, коли вона повинна була зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель", – зазначили у виданні.

Варто відзначити, що Мей зустрілася з канцлером Німеччини для обговорення пов'язаних з Brexit питань.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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