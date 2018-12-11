Тереза Мей застрягла в машині прямо перед зустріччю з Ангелою Меркель: курйозне відео

Відповідне відео інциденту опублікувало видання Sky News на своїй сторінці в Twitter.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей виявилися замкненою всередині автомобіля, приїхавши на зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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"Тереза Мей виявилася закритою всередині машини, коли вона повинна була зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель", – зазначили у виданні.

Варто відзначити, що Мей зустрілася з канцлером Німеччини для обговорення пов'язаних з Brexit питань.

Theresa May gets locked inside her car as she attempts to meet German Chancellor Angela Merkel



Read the latest on Theresa May's tour of European leaders here: https://t.co/BdWa4K5WMy pic.twitter.com/h6066HP7o3 — Sky News Politics (@SkyNewsPolitics) December 11, 2018

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