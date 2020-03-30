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Теплого Олекси 2020 в Україні: традиції та звичаї у свято 30 березня

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традиції на Теплого Олекси - фото 1
традиції на Теплого Олекси

30 березня – Теплого Олекси – День святого Олексія. У це свято існують давні традиції та народні прикмети. Читайте далі та дізнайтеся, як Теплий Олекса проходить в Україні!

У цей день заведено вірити прикметам та перевіряти, яка погода буде влітку. Ще вірили, якщо на Олексія тепла погода, то і весна буде теплою. Також у приказках цього дня часто трапляється інформація про воду та ріки, до прикладу:

  • Олексій воду розпускає, з кожного замету глечик проливає.
  • Олексій прийшов – лід проколов.
  • З Олексія лід тане від води, а сніг – від землі.
  • Щука хвостом лід розбиває.
  • Зверху тече, знизу тече.
  • Які на Олексія струмки (великі чи малі), такий і розлив.
  • Якщо в цей день дощ або сніг, то літо буде врожайним, ясно – жарким, ягоди та гриби не вродять.

І ще: 30 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Традиції свята Теплого Олекси

  • Селяни у цей день традиційно займалися зміною саней на віз. І казали так: "Покинь сани, споряджай віз" або "Сани на повітку".
  • Вважали, щоб уберегтися від грози, не варто в цей день запалювати вогонь.
  • Якщо дозволяє погода, то селяни бралися сіяти ячмінь та овес на полі.
  • Від цього дня вважалося, що закінчувався період ямських перевезень.
  • До цього дня потрібно було вже заготовити дрова на цілий рік вперед.
  • В разі того, якщо день був теплим, то мельники починали запускати млини та молотити зерно. До цього часу запаси борошна вичерпувалися. Важливим є підрахунок зерна для молотьби та для насіння.
  • Обов'язково потрібно взяти березові бруньки та приготувати корисний (цілющий) напій з додаванням меду.
  • На Олексу варто закликати весну. Такої традиції дотримувалися здавна – дівчата брали полотно та пиріг й з ним йшли в поле кликати весну.
Теплого Олекси 2020 в Україні: традиції та звичаї у свято 30 березня - фото 394956

Гусячі бої – традиція на Теплого Олексу

Така азартна потіха популярна здавна. У боях може взяти участь лише гусак старший за рік й молодший ніж 10-15 років. Гусаки мали битися за улюблену гуску. Сам поєдинок тривав приблизно 15 хвилин і для нього робили спеціальне коло лише для гусаків та їх господарів. Заведено будо підбадьорювати птахів словами: треба ласкавим голосом хвалити свого гусака або гучно просити гусака вискубати пір'я та хвіст суперника. За боєм спостерігав неупереджений мисливець. Правила такі: бити один одного тільки крилами, а клювати можна лише в крила і шию. Перемагав той, чий суперник втікав.

Існували прикмети щодо боїв гусаків:

  • Виносити з дому кошик з гусками треба спиною вперед. Інакше не буде успіху.
  • В кошик потрібно покласти пляшку горілки. Це на удачу.
  • Не відкривати кошик з гусаками, щоб не турбувати їх.

До теми: Гороскоп на 30 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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