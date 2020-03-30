Теплого Олекси 2020 в Україні: традиції та звичаї у свято 30 березня

30 березня – Теплого Олекси – День святого Олексія. У це свято існують давні традиції та народні прикмети. Читайте далі та дізнайтеся, як Теплий Олекса проходить в Україні!

У цей день заведено вірити прикметам та перевіряти, яка погода буде влітку. Ще вірили, якщо на Олексія тепла погода, то і весна буде теплою. Також у приказках цього дня часто трапляється інформація про воду та ріки, до прикладу:

Олексій воду розпускає, з кожного замету глечик проливає.

Олексій прийшов – лід проколов.

З Олексія лід тане від води, а сніг – від землі.

Щука хвостом лід розбиває.

Зверху тече, знизу тече.

Які на Олексія струмки (великі чи малі), такий і розлив.

Якщо в цей день дощ або сніг, то літо буде врожайним, ясно – жарким, ягоди та гриби не вродять.

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Традиції свята Теплого Олекси

Селяни у цей день традиційно займалися зміною саней на віз . І казали так: "Покинь сани, споряджай віз" або "Сани на повітку".

. І казали так: "Покинь сани, споряджай віз" або "Сани на повітку". Вважали, щоб уберегтися від грози, не варто в цей день запалювати вогонь.

Якщо дозволяє погода, то селяни бралися сіяти ячмінь та овес на полі.

Від цього дня вважалося, що закінчувався період ямських перевезень.

До цього дня потрібно було вже заготовити дрова на цілий рік вперед.

на цілий рік вперед. В разі того, якщо день був теплим, то мельники починали запускати млини та молотити зерно . До цього часу запаси борошна вичерпувалися. Важливим є підрахунок зерна для молотьби та для насіння.

. До цього часу запаси борошна вичерпувалися. Важливим є підрахунок зерна для молотьби та для насіння. Обов'язково потрібно взяти березові бруньки та приготувати корисний (цілющий) напій з додаванням меду.

та приготувати корисний (цілющий) напій з додаванням меду. На Олексу варто закликати весну. Такої традиції дотримувалися здавна – дівчата брали полотно та пиріг й з ним йшли в поле кликати весну.

Гусячі бої – традиція на Теплого Олексу

Така азартна потіха популярна здавна. У боях може взяти участь лише гусак старший за рік й молодший ніж 10-15 років. Гусаки мали битися за улюблену гуску. Сам поєдинок тривав приблизно 15 хвилин і для нього робили спеціальне коло лише для гусаків та їх господарів. Заведено будо підбадьорювати птахів словами: треба ласкавим голосом хвалити свого гусака або гучно просити гусака вискубати пір'я та хвіст суперника. За боєм спостерігав неупереджений мисливець. Правила такі: бити один одного тільки крилами, а клювати можна лише в крила і шию. Перемагав той, чий суперник втікав.

Існували прикмети щодо боїв гусаків:

Виносити з дому кошик з гусками треба спиною вперед. Інакше не буде успіху.

В кошик потрібно покласти пляшку горілки. Це на удачу.

Не відкривати кошик з гусаками, щоб не турбувати їх.

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