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Теплого Олекси 2020 в Україні: традиції та звичаї у свято 30 березня
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30 березня – Теплого Олекси – День святого Олексія. У це свято існують давні традиції та народні прикмети. Читайте далі та дізнайтеся, як Теплий Олекса проходить в Україні!
У цей день заведено вірити прикметам та перевіряти, яка погода буде влітку. Ще вірили, якщо на Олексія тепла погода, то і весна буде теплою. Також у приказках цього дня часто трапляється інформація про воду та ріки, до прикладу:
- Олексій воду розпускає, з кожного замету глечик проливає.
- Олексій прийшов – лід проколов.
- З Олексія лід тане від води, а сніг – від землі.
- Щука хвостом лід розбиває.
- Зверху тече, знизу тече.
- Які на Олексія струмки (великі чи малі), такий і розлив.
- Якщо в цей день дощ або сніг, то літо буде врожайним, ясно – жарким, ягоди та гриби не вродять.
І ще: 30 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Традиції свята Теплого Олекси
- Селяни у цей день традиційно займалися зміною саней на віз. І казали так: "Покинь сани, споряджай віз" або "Сани на повітку".
- Вважали, щоб уберегтися від грози, не варто в цей день запалювати вогонь.
- Якщо дозволяє погода, то селяни бралися сіяти ячмінь та овес на полі.
- Від цього дня вважалося, що закінчувався період ямських перевезень.
- До цього дня потрібно було вже заготовити дрова на цілий рік вперед.
- В разі того, якщо день був теплим, то мельники починали запускати млини та молотити зерно. До цього часу запаси борошна вичерпувалися. Важливим є підрахунок зерна для молотьби та для насіння.
- Обов'язково потрібно взяти березові бруньки та приготувати корисний (цілющий) напій з додаванням меду.
- На Олексу варто закликати весну. Такої традиції дотримувалися здавна – дівчата брали полотно та пиріг й з ним йшли в поле кликати весну.
Гусячі бої – традиція на Теплого Олексу
Така азартна потіха популярна здавна. У боях може взяти участь лише гусак старший за рік й молодший ніж 10-15 років. Гусаки мали битися за улюблену гуску. Сам поєдинок тривав приблизно 15 хвилин і для нього робили спеціальне коло лише для гусаків та їх господарів. Заведено будо підбадьорювати птахів словами: треба ласкавим голосом хвалити свого гусака або гучно просити гусака вискубати пір'я та хвіст суперника. За боєм спостерігав неупереджений мисливець. Правила такі: бити один одного тільки крилами, а клювати можна лише в крила і шию. Перемагав той, чий суперник втікав.
Існували прикмети щодо боїв гусаків:
- Виносити з дому кошик з гусками треба спиною вперед. Інакше не буде успіху.
- В кошик потрібно покласти пляшку горілки. Це на удачу.
- Не відкривати кошик з гусаками, щоб не турбувати їх.
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