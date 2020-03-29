Гороскоп на 30 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 30 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

За відсутності точних вказівок і орієнтирів можуть повернутися колишні сумніви, старі ілюзії. Додасть туману загальна дезорієнтація, наприклад, помилки в новинах і коментарях. День непростий для перекладачів, консультантів, посередників, водіїв. Не варто вирушати в дорогу, починати з нуля навчання, оформлення документів.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 30 березня 2020

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Сьогодні Овнам варто врахувати підвищену ймовірність дезінформації, пліток, дивних помилок у навігації. Можуть обдурити або пожартувати сусіди. Не виключено, що когось розіграєте і ви. Можливі загадкові або смішні повідомлення в месенджерах. Водночас, день підкаже вам оригінальні ідеї, їх явно варто взяти на замітку. Вийти із заплутаної ситуації допоможуть спритність і почуття гумору.

Сатанинський день. Зірки застерігають від спокус, обманів, порожніх ілюзій. Поїздки та подорожі протипоказані. Бажано не дивитися у дзеркало. Слід звернути увагу на прикмети і ретельно проаналізувати їх. День присвятіть відпочинку, здобуттю нових джерел життєвої енергії, сім'ї. Постарайтеся навести порядок у своїх емоціях і почуттях. Подивіться на майбутнє з великим оптимізмом.

День сприяє початку справ, ведення переговорів і знаходження компромісів, а також може сприяти виникненню нових відносин. Не слід давати порожні обіцянки і пред'являти підвищені вимоги до оточуючих. У відносинах з коханою людиною постарайтеся обійтися без зауважень і докорів.

Ракам день принесе різноманітні враження, в яких їм буде не завжди легко розібратися. Якщо ви не підете в дорогу або в гості, то потік нових цікавих асоціацій вам забезпечать листи, книги, власні роздуми чи звістки з віддалених регіонів. Серед марної, помилкової і розважальної інформації вам попадуться оригінальні підказки, що допомагають досягти мети обхідним шляхом.

Зайва щедрість або, навпаки, несподівана скупість можуть привести до негативного ставлення з боку оточуючих людей. У ситуації, що склалася постарайтеся все-таки вибирати слова і вирази, навіть якщо вони випереджають ваші думки. Відкладіть побачення або покупки – швидше за все, вони будуть невдалими. День присвятіть спокійному сімейному відпочинку, читанню або улюбленому захопленню, яким би дивним воно не здавалося вашим друзям.

У цей день ви здатні домогтися гарних результатів, але справлятися з поставленими завданнями краще поодинці. Не виключено, що ваші успіхи не дадуть спокійно спати таємним заздрісникам, і з їхнього боку можуть бути провокації. У неправедних вчинках допомоги від зірок чекати не варто.

Цей день стимулює цікавість Терезів, дає їм привід для поновлення кола знайомств і розширення інтелектуальних горизонтів. Фоном будь-яких роздумів і повідомлень буде неясність. Нові перспективи сприятливі, але метушитися рано – наприклад, не варто поки стверджувати маршрут, навчальний план. Краще використовувати цю добу для вільного спілкування.

День буде сповнений важливими змінами та несподіваними неприємними звістками. Можливо, вам запропонують вигідну справа. Але не поспішайте давати згоду, інакше можливі помилки, чреваті серйозними неприємностями у відносинах з людьми. У другій половині дня ймовірне погіршення самопочуття, відчуття тривоги і недобрі передчуття.

Труднощі, які можуть виникнути на особистому фронті, відіб'ються і на роботі. Не заводьте роман на службі. Не бійтеся запитати поради у колег і не відмовляйтеся від допомоги. Вдало складуться переміщення, пов'язані з відпочинком і розширенням кругозору.

Сьогодні Козерогам краще відмовитися від ідеї надавати послуги або просити допомоги. Буде непросто отримати інформаційну підтримку: навіть в дрібницях можливі помилки і непорозуміння. Це невідповідний час для налагодження зв'язку і прояснення істини. Замість точних відомостей, вас можуть оточувати плітки, чутки, здогади, жарти, даремні поради та альтернативні думки. Краще не відправляти важливі листи.

День символізує втрати. Будьте обережні у поводженні з фінансами – можливі раптові і не зовсім виправдані витрати. Не виключений спалах ревнощів або сварки через гроші між партнерами по шлюбу. У багатьох Водоліїв імовірна втрата цінностей, які важливіші за гроші.

Складаючи плани на цей день, віддайте перевагу справам, що дозволять отримати швидкий результат. Потрібно активізувати зв'язки з партнерами, вести переговори, приділяти максимум уваги фінансам.

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