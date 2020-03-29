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Гороскоп на 30 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 30 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
За відсутності точних вказівок і орієнтирів можуть повернутися колишні сумніви, старі ілюзії. Додасть туману загальна дезорієнтація, наприклад, помилки в новинах і коментарях. День непростий для перекладачів, консультантів, посередників, водіїв. Не варто вирушати в дорогу, починати з нуля навчання, оформлення документів.
І ще: Яким знакам Зодіаку варто готуватись до чудових змін у квітні
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 30 березня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Телець
Близнюки
Рак
Лев
Діва
Терези
Скорпіон
Стрілець
Козеріг
Водолій
Риби
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