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30 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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30 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 30 березня, слов'яни відзначають День Лади – покровительки любові та шлюбу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 березня потрапила в історію завдяки кільком знаковим подіям та цікавим святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем, віряни сьогодні вшановують пам'ять Преподобного Олексія, чоловіка Божого​.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 30 березня, іменини святкують власники таких імен: Олексій, Зосим, Макар, Віктор, Парфен, Павло, Патрикій, Ірина, Леонард, Ян. Не забудьте привітати цих чудових людей з Днем ангела!

30 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 394021

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День Лади – покровительки любові і шлюбу.
  • 1870 — стала чинною 15-та поправка до Конституції США, яка забороняла дискримінацію за расовою ознакою при наданні виборчого права.
  • 1922 — у Києві створений театр-студія "Березіль" (нині Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка).
  • 1972 — Велика Британія ввела пряме правління у Північній Ірландії.
  • 1976 — формальний початок музичного панк-руху: в одному з лондонських клубів відбувся концерт групи "The Sex Pistols".
  • 1987 — картину Вінсента ван Гога "Соняшники" продано за рекордну суму — 39,85 мільйона доларів. У 1987 році її було продано вже за 40,3 мільйона — а в 1997 з'явилась інформація, що ця картина, куплена японською страховою компанією, — підробка.
  • 1992 — на 64 церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії найкращою картиною визнано "Мовчання ягнят" з Джоді Фостер і Ентоні Гопкінсом у головних ролях (вони отримали Оскарів»як найкращі актриса і актор).
  • 1992 — суд міста Портленд (США) виніс рішення, зобов'язуюче компанію "Philip Morris" виплатити 81 мільйон доларів США сім'ї померлого від раку легенів курця, що 40 років палив сигарети "Мальборо".
  • 1995 — Папа Римський Іван Павло II випустив свою одинадцяту енцикліку, у котрій він засудив аборти і евтаназію як злочини проти людства, котрі не повинні бути легалізовані.
  • 1998 — британська компанія Rolls-Royce була куплена німецьким автогігантом BMW за $570 млн.
  • 2014 — у Харкові вперше прозвучала пісня про Путіна (Путін — ху*ло!).
  • 30 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 394798

ХТО НАРОДИВСЯ 30 БЕРЕЗНЯ

  • 1844 — Поль Верлен, французький поет-символіст, критик.
  • 1853 — Вінсент ван Гог, французький живописець-постмодерніст голландського походження.
  • 1857 — Габріеля Запольська, польська письменниця, драматург і акторка.
  • 1882 — Емма Юнг, психоаналітик, дружина Карла Юнга; засновниця аналітичної психології.
  • 1892 — Стефан Банах (Гречек), польський та український математик, професор.
  • 1894 — Микола Барабашов, український астроном.
  • 1917 — Аарне-Паемурру Ельзе, композитор, професор Талліннської консерваторії.
  • 1926 — Інґвар Кампрад, шведський підприємець та мільярдер, найбагатша людина Європи
  • 1963 — Олексій Михайличенко, український футболіст.
  • 1968 — Селін Діон, канадська співачка — лауреат 5 премій "Ґреммі",
  • 1979 — Анатолій Тимощук, український футболіст, півзахисник збірної України.
  • 1986 — Серхіо Рамос, іспанський футболіст, один і найкращих захисників світу.
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Анатолій Тимощук

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Олексія тепло, то й весна буде теплою.
  • Гуси летять високо – чекай снігопаду.
  • Якщо пряжу в цей день покласти у відкриту водойму, то вона буде міцною і білою.
  • На ліщині бруньки з'явилися – значить, зимі кінець, можна садити мак, редиску, квіти.
  • Якщо сплести 30 березня сітку і відправитися з нею на риболовлю, то весь рік риба добре ловитися буде.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не можна позичати родичам гроші.
  • Заборонено влаштовувати гучні святкування, оскільки триває піст.
  • Не варто сьогодні починати велику справу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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