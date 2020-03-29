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30 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 30 березня, слов'яни відзначають День Лади – покровительки любові та шлюбу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 30 березня потрапила в історію завдяки кільком знаковим подіям та цікавим святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем, віряни сьогодні вшановують пам'ять Преподобного Олексія, чоловіка Божого.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 30 березня, іменини святкують власники таких імен: Олексій, Зосим, Макар, Віктор, Парфен, Павло, Патрикій, Ірина, Леонард, Ян. Не забудьте привітати цих чудових людей з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Лади – покровительки любові і шлюбу.
- 1870 — стала чинною 15-та поправка до Конституції США, яка забороняла дискримінацію за расовою ознакою при наданні виборчого права.
- 1922 — у Києві створений театр-студія "Березіль" (нині Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка).
- 1972 — Велика Британія ввела пряме правління у Північній Ірландії.
- 1976 — формальний початок музичного панк-руху: в одному з лондонських клубів відбувся концерт групи "The Sex Pistols".
- 1987 — картину Вінсента ван Гога "Соняшники" продано за рекордну суму — 39,85 мільйона доларів. У 1987 році її було продано вже за 40,3 мільйона — а в 1997 з'явилась інформація, що ця картина, куплена японською страховою компанією, — підробка.
- 1992 — на 64 церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії найкращою картиною визнано "Мовчання ягнят" з Джоді Фостер і Ентоні Гопкінсом у головних ролях (вони отримали Оскарів»як найкращі актриса і актор).
- 1992 — суд міста Портленд (США) виніс рішення, зобов'язуюче компанію "Philip Morris" виплатити 81 мільйон доларів США сім'ї померлого від раку легенів курця, що 40 років палив сигарети "Мальборо".
- 1995 — Папа Римський Іван Павло II випустив свою одинадцяту енцикліку, у котрій він засудив аборти і евтаназію як злочини проти людства, котрі не повинні бути легалізовані.
- 1998 — британська компанія Rolls-Royce була куплена німецьким автогігантом BMW за $570 млн.
- 2014 — у Харкові вперше прозвучала пісня про Путіна (Путін — ху*ло!).
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ХТО НАРОДИВСЯ 30 БЕРЕЗНЯ
- 1844 — Поль Верлен, французький поет-символіст, критик.
- 1853 — Вінсент ван Гог, французький живописець-постмодерніст голландського походження.
- 1857 — Габріеля Запольська, польська письменниця, драматург і акторка.
- 1882 — Емма Юнг, психоаналітик, дружина Карла Юнга; засновниця аналітичної психології.
- 1892 — Стефан Банах (Гречек), польський та український математик, професор.
- 1894 — Микола Барабашов, український астроном.
- 1917 — Аарне-Паемурру Ельзе, композитор, професор Талліннської консерваторії.
- 1926 — Інґвар Кампрад, шведський підприємець та мільярдер, найбагатша людина Європи
- 1963 — Олексій Михайличенко, український футболіст.
- 1968 — Селін Діон, канадська співачка — лауреат 5 премій "Ґреммі",
- 1979 — Анатолій Тимощук, український футболіст, півзахисник збірної України.
- 1986 — Серхіо Рамос, іспанський футболіст, один і найкращих захисників світу.
Анатолій Тимощук
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Олексія тепло, то й весна буде теплою.
- Гуси летять високо – чекай снігопаду.
- Якщо пряжу в цей день покласти у відкриту водойму, то вона буде міцною і білою.
- На ліщині бруньки з'явилися – значить, зимі кінець, можна садити мак, редиску, квіти.
- Якщо сплести 30 березня сітку і відправитися з нею на риболовлю, то весь рік риба добре ловитися буде.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна позичати родичам гроші.
- Заборонено влаштовувати гучні святкування, оскільки триває піст.
- Не варто сьогодні починати велику справу.
Читайте також: Гороскоп на 30 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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