30 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 березня, слов'яни відзначають День Лади – покровительки любові та шлюбу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 березня потрапила в історію завдяки кільком знаковим подіям та цікавим святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем, віряни сьогодні вшановують пам'ять Преподобного Олексія, чоловіка Божого​.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 30 березня, іменини святкують власники таких імен: Олексій, Зосим, Макар, Віктор, Парфен, Павло, Патрикій, Ірина, Леонард, Ян. Не забудьте привітати цих чудових людей з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Лади – покровительки любові і шлюбу.

1870 — стала чинною 15-та поправка до Конституції США, яка забороняла дискримінацію за расовою ознакою при наданні виборчого права.

1922 — у Києві створений театр-студія "Березіль" (нині Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка).

1972 — Велика Британія ввела пряме правління у Північній Ірландії.

1976 — формальний початок музичного панк-руху: в одному з лондонських клубів відбувся концерт групи "The Sex Pistols".

1987 — картину Вінсента ван Гога "Соняшники" продано за рекордну суму — 39,85 мільйона доларів. У 1987 році її було продано вже за 40,3 мільйона — а в 1997 з'явилась інформація, що ця картина, куплена японською страховою компанією, — підробка.

1992 — на 64 церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії найкращою картиною визнано "Мовчання ягнят" з Джоді Фостер і Ентоні Гопкінсом у головних ролях (вони отримали Оскарів»як найкращі актриса і актор).

1992 — суд міста Портленд (США) виніс рішення, зобов'язуюче компанію "Philip Morris" виплатити 81 мільйон доларів США сім'ї померлого від раку легенів курця, що 40 років палив сигарети "Мальборо".

1995 — Папа Римський Іван Павло II випустив свою одинадцяту енцикліку, у котрій він засудив аборти і евтаназію як злочини проти людства, котрі не повинні бути легалізовані.

1998 — британська компанія Rolls-Royce була куплена німецьким автогігантом BMW за $570 млн.

2014 — у Харкові вперше прозвучала пісня про Путіна (Путін — ху*ло!).



ХТО НАРОДИВСЯ 30 БЕРЕЗНЯ

1844 — Поль Верлен, французький поет-символіст, критик.

1853 — Вінсент ван Гог, французький живописець-постмодерніст голландського походження.

1857 — Габріеля Запольська, польська письменниця, драматург і акторка.

1882 — Емма Юнг, психоаналітик, дружина Карла Юнга; засновниця аналітичної психології.

1892 — Стефан Банах ( Гречек ), польський та український математик, професор.

), польський та український математик, професор. 1894 — Микола Барабашов, український астроном.

1917 — Аарне-Паемурру Ельзе, композитор, професор Талліннської консерваторії.

1926 — Інґвар Кампрад, шведський підприємець та мільярдер, найбагатша людина Європи

1963 — Олексій Михайличенко, український футболіст.

1968 — Селін Діон, канадська співачка — лауреат 5 премій "Ґреммі",

1979 — Анатолій Тимощук, український футболіст, півзахисник збірної України.

1986 — Серхіо Рамос, іспанський футболіст, один і найкращих захисників світу.

Анатолій Тимощук

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Олексія тепло, то й весна буде теплою.

Гуси летять високо – чекай снігопаду.

Якщо пряжу в цей день покласти у відкриту водойму, то вона буде міцною і білою.

На ліщині бруньки з'явилися – значить, зимі кінець, можна садити мак, редиску, квіти.

Якщо сплести 30 березня сітку і відправитися з нею на риболовлю, то весь рік риба добре ловитися буде.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна позичати родичам гроші.

Заборонено влаштовувати гучні святкування, оскільки триває піст.

Не варто сьогодні починати велику справу.

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