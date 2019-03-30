Теплого Олекси 2019: що можна та не можна робити в цей день

30 березня за православним календарем святкують День Святого Олексія, який ще називають Теплим Олексієм. У народі це свято вважають остаточним приходом весни. Дізнайтеся, що можна та не можна робити у цей день.

У 4-5 століттях у Римі жив такий благочестивий чоловік, головною метою якого було здобути благодать Божу. Все своє життя він присвятив тому, що з честю приймав випробування, послані згори, і вчився смиренню. З його смертю церква знайшла нового святого – Божого посланника. Його життя набуло широкого поширення на православному Сході, а коли в Рим стали приїжджати священнослужителі з сирійської землі, де Олексій і провів більшу частину свого життя, святому почав молитися і християнський Захід.

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У цей день в церквах Сходу і Заходу проходять богослужіння. Люди моляться святому Олексію про гарну теплу погоду і добрий врожай. Вважається, що з цього дня зима остаточно йде, а на зміну їй приходить весна, вступаючи у свої права. Таким чином, починається справжнє весняне тепло.

У день Олексія Теплого особливе значення приділяли березі. Люди збирали березовий сік, вважаючи, що в цей день він володіє особливою силою та енергією. Також збиралися березові бруньки – їх використовували для приготування лікувального чаю, різних бальзамів та настоянок.

У цей день зима остаточно відступає

Що можна та не можна робити в цей день

За народними прикметами, не можна шити на Теплого Олекси, а ще прати і в'язати. Однак церковних заборон на рукоділля для цього дня немає: церква не схвалює лише таку роботу, яку роблять замість походу в храм або молитви – після богослужіння працювати (особливо на благо інших людей) можна.

Якщо в будинку є маленька дитина, то молоді батьки в цей день ні в якому разі не повинні позичати в борг: ні грошей, ні сіль, ні хліб – вважається, що так можна віддати щасливу долю своєї дитини.

На Олексія не можна було сідати в сани, щоб вони не проїхали повз бажань. В принципі це було обумовлено тим, що сніг на той час вже танув і шлях на санях був небезпечним.

У цей день не можна вирушати в довгі поїздки, особливо якщо Теплий Олексій випадав у понеділок. Вважалося, що це надзвичайно погана прикмета.

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