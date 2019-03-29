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30 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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Сьогодні, 30 березня, у світі відзначають Міжнародний день захисту Землі та День Лади – покровительки любові та шлюбу. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.

І ще: Великий піст 2019 – календар харчування на кожен день

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церковному календарі вказано, що 30 березня вшановують День святого Олексія або Теплого Олекси. Церква у цей день згадує святого Алексія, прозваного в народі "Теплим" за те, що в цей день зазвичай стоїть тепла погода.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

Сьогодні іменини відзначають Олексій, Зосим, Макар, Віктор, Парфен, Павло, Патрикій, Ірина, Леонард, Ян.

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День Ангела

Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день захисту Землі (Година Землі) – це глобальна щорічна міжнародна акція, організована Всесвітнім фондом дикої природи, яка проводиться щорічно в одну з останніх субот березня. Вона полягає в тому, що в цей день у призначений час люди в різних країнах світу на одну годину відключають світло і інші електроприлади.
  • День Лади – у цей весняний день заведено оспівувати матінку-природу, яка "прокидається" після довгої зими. Іншими словами – це свято весни й тепла, яке наші предки відзначали на честь богині слов'янського пантеону Лади – покровительки любові та шлюбу.
  • Національний день доктора у США – ідея святкування Дня доктора належить Еодорі Елмонд – дружині доктора Чарльза Елмонда, яка вирішила висловити повагу роботі чоловіка і всіх лікарів у справі збереження здоров'я громадян.
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День Землі

Хто народився 29 березня

  • 1894 – Микола Барабашов, український астроном.
  • 1963 – Олексій Михайличенко, український футболіст, триразовий чемпіон СРСР, володар Кубка Кубків УЄФА (1986), срібний призер чемпіонату Європи (1988), Олімпійський чемпіон (1988), чемпіон Італії та Шотландії, тренер ("Динамо" Київ).
  • 1968 – Селін Діон, канадська співачка, лауреат 5 премій Ґреммі.
  • 1979 – Анатолій Тимощук, український футболіст, півзахисник збірної України.
  • 1986 – Серхіо Рамос, Іспанський футболіст, один з найкращих захисників світу.
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Селін Діон

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ й традиції

  • Тепло на Олексія – рік буде врожайним;
  • Якщо погода 30 березня прохолодна, то весна буде пізньою;
  • Багато талої води – прикмета до того, що буде не тільки хороший сінокіс, а й багатий урожай;
  • Горобців немає – буде погана погода
  • Маленькі струмочки течуть – худобі не вистачатиме корму і сінокіс в цьому році буде не дуже вдалим.
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Весна

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Заборонено і вважається великим гріхом поминати покійних спиртними напоями;
  • У цей день не можна шумно веселитися;
  • Не можна скандалити, конфліктувати і підвищувати голос;
  • Не можна йти зі служби в церкві до її закінчення.

Буде цікаво: Меню на Великий піст 2019: рецепти пісних страв

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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