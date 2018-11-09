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Попелясте волосся: усе, що тобі потрібно знати про новий тренд фарбування серед чоловіків
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Новий тренд фарбування: популярні відтінки попелястого кольору, кому підходить "сиве" волосся та які недоліки такого фарбування – читай у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Ми підготували практичні поради для тих, хто хотів би дізнаватися щось нове зі світу моди.
Модний тренд на попелясте волосся повільно підриває чоловічу аудиторію. Знаменитості і просто блогери хизуються у соціальних мережах "сивим" або пофарбованим у сірій гамі волоссям. Незалежно від віку попелястий колір волосся для чоловіків досить привабливо виглядає.
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Сірий колір волосся у чоловіків може виглядати як яскраво, стильно, неординарно, так і натурально, елегантно і аристократично. Все залежить від підібраного відтінку і техніки фарбування.
Популярна палітра відтінків
Колірна гамма сірого варіюється від попелястого блонда до темного холодного коричневого:
- Сивий попелястий колір підійде для створення яскравого образу. Ідеальна база для створення тону попелястий блонд – світло-русяве волосся або сивина.
- Середній русявий попелястий ефективніший, ніж будь-який інший тон – приховує сивину. З ним пасма отримають максимально природний вигляд.
- Темний графіт добре поєднується як зі світлою шкірою, так і з засмаглою.
- Попелясто-коричневий – прекрасне рішення для брюнетів, які бажають уникнути кардинальної зміни кольору.
Якщо ти фарбуватимешся вперше, то краще скористатися послугами майстра колориста. Часто, коли чоловіки думають про фарбування волосся, то вибір падає на блонд або знебарвлення. Відбілювання волосся – процес складний, і багато шансів пошкодити і зіпсувати волосся, не кажучи вже про ризик бути з жовтими або помаранчевими пасмами.
Кому підходить попелястий колір
Свій "сивий" відтінок може знайти чоловік у будь-якому віці. Якщо молоді хлопці фарбують волосся у модний сірий колір, то ті, хто бажає приховати природну сивину, можуть вдатися до попелястого тонування.
Попелясто-сірі відтінки відносять до холодних, тому якщо у тебе бежева, смаглява шкіри, висока ймовірність того, що зачіска буде виглядати неприродно, немов перука, і колір обличчя придбає хворобливий вигляд.
Сіре волосся нікому так не личить, як власникам світлої шкіри. Попелясті відтінки тобі будуть до лиця, якщо твій натуральний колір середньо- або світло-русявий, а очі блакитні, сині, сірі, зелені або ж яскраво-карі.
Як доглядати за попелястим кольором
Після того, як ти домігся бажаного тону, дотримуйся кілька порад, щодо того, як підтримати попелястий колір волосся в хорошому стані:
- Якщо мити голову щодня, то швидше змиється фарба. Сірі фарби не дуже добре тримають колір.
- Якщо вибирати шампуні, кондиціонери з сульфатами, то це сприяє швидкому "витягуванню" кольору з волосся. Читай етикетки, вибирай засоби з позначками на пляшці "Без сульфатів".
- Попелястий колір має тенденцію з часом давати жовтизну. Що б це виключити, потрібно раз на тиждень або на два тижні використовувати спеціальні шампуні для "сивого", попелястого волосся, а так само засоби з УФ фільтром.
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Недоліки модного кольору
- Складність процедури фарбування. Досягти заповітного відтінку попелу буде непросто, особливо на темному волоссі.
- Колір вимагає ретельного догляду, бо швидко вимивається в зелений або жовтий тон.
- Попелясто-сірий колір вимагає ідеально чисту, здорову шкіру. Будь-які вади, почервоніння, висип стануть впадати в око. Перш ніж змінювати колір зачіски, необхідно довести до ладу обличчя.
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