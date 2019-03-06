Тепло та дощі: прогноз погоди в Україні до кінця тижня

Початок весни відзначився в Україні перепадами температури та періодичними дощами. До кінця тижня ж прийде значне потепління.

Вже у четвер, 7 березня, над країною пануватиме антициклон, тому буде сонячна та суха погода. Однак таке потепління принесе з собою штормовий вітер до 15-22 м/с на півночі та заході. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Температура повітря протягом дня підвищиться до +7+12 градусів. У західних областях потепліє до +10+15 градусів. Холодніше ще буде на Сході, північному сході, на Полтавщині, в районах Дніпра, на Запоріжжі. Тут передбачається +3+7 градусів", – відзначила вона.

У Києві 7 березня очікується тепла та вітряна погода до +9. Вже 8 березня температура підійметься до +12+15, однак можливі дощі. 9 березня втримається суха погода, а з 10 березня прийде нова порція похолодання та опадів.

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