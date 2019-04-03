Тепло близько: яку погоду чекати 4 квітня в Україні

4 квітня погода в Україні поступово почне покращуватись, а температура повітря підійматиметься. Однак сильний та рвучкий вітер залишиться. Детально про погоду на завтра – читайте далі.

У четвер, 4 квітня, прийде поступове потепління, а майже по всій країні буде сухо та сонячно через дію антициклону. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Протягом дня стовпчики термометрів підвищаться до +9+15 градусів, трохи ще свіжувато буде на Сході, +4+8 градусів. Хіба що вітер залишається поривчатим, подекуди й сильним, що знизить відчуття комфорту", – додала вона.

У Києві 4 квітня буде тепло та сонячно, до +10. А от до кінця тижня температура почне стрімко підійматись. Вже у неділю атмосферний фронт принесе на захід дощі, які посунуться до центру та півночі країни.

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