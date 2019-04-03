Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Тепло близько: яку погоду чекати 4 квітня в Україні

  • 7
Погода на 4 квітня в Україні - фото 1
Погода на 4 квітня в Україні

4 квітня погода в Україні поступово почне покращуватись, а температура повітря підійматиметься. Однак сильний та рвучкий вітер залишиться. Детально про погоду на завтра – читайте далі.

У четвер, 4 квітня, прийде поступове потепління, а майже по всій країні буде сухо та сонячно через дію антициклону. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

І ще: Погода на Пасху 2019 в Україні: прогноз на Великдень 28 квітня

"Протягом дня стовпчики термометрів підвищаться до +9+15 градусів, трохи ще свіжувато буде на Сході, +4+8 градусів. Хіба що вітер залишається поривчатим, подекуди й сильним, що знизить відчуття комфорту", – додала вона.

У Києві 4 квітня буде тепло та сонячно, до +10. А от до кінця тижня температура почне стрімко підійматись. Вже у неділю атмосферний фронт принесе на захід дощі, які посунуться до центру та півночі країни.

via GIPHY

Читайте також: 3 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: сексуальна та гаряча "чемпіонка по дурості" Кейтлін Аптон (18+)
  • 31 березня, 17:25
  • 548
Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 31 березня, 10:50
  • 679
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1363668
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події