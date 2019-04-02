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3 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають Всесвітній день вечірки та появу штрих-коду. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Церковний календар свідчить, що 3 квітня Церква Свята (східного обряду) віддає честь пам’яті преподобного сповідника Якова, єпископа Катанського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 3 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Хома, Кирило, Яків, Агнія, Серафима, Ананій, Федір, Пахом, Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День народження штрих-коду
- Всесвітній день вечірки (P-Day)
- 1502 — стартувала четверта експедиція Христофора Колумба до берегів Америки
- 1896 — в Мілані була заснована La Gazzetta dello Sport — найавторитетніше спортивне видання Європи
- 1933 — у Херсоні український хірург Юрій Вороний вперше у світі виконав клінічну пересадку нирки (26-річній жінці пересадили орган 60-річного померлого чоловіка)
- 1948 — президент США Гаррі Трумен погодив Акт про надання країнам грошової допомоги, він же план "план Маршалла"
- 1966 — радянська автоматична міжпланетна станція "Луна-10" була виведена на орбіту Місяця і стала його першим штучним супутником
- 1973 — заснована літературна премія імені Павла Тичини
- 1987 — у приміщенні штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я заборонили палити.
ХТО НАРОДИВСЯ 3 КВІТНЯ
- 1862 — Пастернак Леонід Осипович, художник і графік українського походження.
- 1896 — Микола Семенов, радянський хіміко-фізик, єдиний радянський лауреат Нобелівської премії з хімії (отримав в 1956 році спільно з Сирілом Хиншелвудом).
- 1918 — Олесь Гончар, український письменник (Прапороносці, Тронка, Собор), академік, громадський діяч.
- 1924 — Марлон Брандо, американський оскароносний актор (Хрещений батько, Апокаліпсис сьогодні, Останнє танго в Парижі).
- 1958 — Алек Болдвін, американський кіноактор (Ноттінг Хілл», Перл-Гарбор).
- 1961 — Едді Мерфі, голлівудський актор (Життя суботнього вечора, Поліцейський з Беверлі-Гіллз, Доктор Дуліттл)
- 1985 — Леона Льюїс, британська поп-R&B-співачка та автор пісень.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- 3 квітня офіційно прощались з зимовими іграми та ховали санки та тепле взуття до кінця року.
Якщо у цей день йшли дощі з громом, то врожай мав бути дуже хорошим.
Якщо березовий сік рясно тече, то літо буде дощовим та вологим.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна зловживати надто ситними та жирними стравами.
Не можна лаятись та погано думати про близьких людей.
Не можна займатись надто марудними справами та важкою фізичною роботою.
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