3 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають Всесвітній день вечірки та появу штрих-коду. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 3 квітня Церква Свята (східного обряду) віддає честь пам’яті преподобного сповідника Якова, єпископа Катанського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 3 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Хома, Кирило, Яків, Агнія, Серафима, Ананій, Федір, Пахом, Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День народження штрих-коду

Всесвітній день вечірки (P-Day)

1502 — стартувала четверта експедиція Христофора Колумба до берегів Америки

1896 — в Мілані була заснована La Gazzetta dello Sport — найавторитетніше спортивне видання Європи

1933 — у Херсоні український хірург Юрій Вороний вперше у світі виконав клінічну пересадку нирки (26-річній жінці пересадили орган 60-річного померлого чоловіка)

1948 — президент США Гаррі Трумен погодив Акт про надання країнам грошової допомоги, він же план "план Маршалла"

1966 — радянська автоматична міжпланетна станція "Луна-10" була виведена на орбіту Місяця і стала його першим штучним супутником

1973 — заснована літературна премія імені Павла Тичини

1987 — у приміщенні штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я заборонили палити.

День народження штрих-коду / Pngtree

ХТО НАРОДИВСЯ 3 КВІТНЯ

1862 — Пастернак Леонід Осипович, художник і графік українського походження.

1896 — Микола Семенов, радянський хіміко-фізик, єдиний радянський лауреат Нобелівської премії з хімії (отримав в 1956 році спільно з Сирілом Хиншелвудом).

1918 — Олесь Гончар, український письменник (Прапороносці, Тронка, Собор), академік, громадський діяч.

1924 — Марлон Брандо, американський оскароносний актор (Хрещений батько, Апокаліпсис сьогодні, Останнє танго в Парижі).

1958 — Алек Болдвін, американський кіноактор (Ноттінг Хілл», Перл-Гарбор).

1961 — Едді Мерфі, голлівудський актор (Життя суботнього вечора, Поліцейський з Беверлі-Гіллз, Доктор Дуліттл)

1985 — Леона Льюїс, британська поп-R&B-співачка та автор пісень.

День народження Едді Мерфі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

3 квітня офіційно прощались з зимовими іграми та ховали санки та тепле взуття до кінця року.

Якщо у цей день йшли дощі з громом, то врожай мав бути дуже хорошим.

Якщо березовий сік рясно тече, то літо буде дощовим та вологим.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна зловживати надто ситними та жирними стравами.

Не можна лаятись та погано думати про близьких людей.

Не можна займатись надто марудними справами та важкою фізичною роботою.

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