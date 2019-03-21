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Тепло близько: прогноз погоди в Україні 21 березня

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Погода на сьогодні, 21 березня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 21 березня, в Україні

21 березня в Україні втримається суха та сонячна погода, а температура повітря поступово почне підійматись. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 21 березня, у четвер, у всіх областях очікується малохмарна та суха погода. Середня температура повітря складе +7+9, а найтепліше буде на півдні країни - до +10+12.

У Києві після нічних заморозків повітря прогріється до +7+9, без опадів, вітер південно-західний 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 21 березня у містах України:

Тепло близько: прогноз погоди в Україні 21 березня - фото 315692
  • Ужгород +11+13
  • Львів +8+10
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +7+9
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +7+9
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +7+9
  • Черкаси +8+10
  • Миколаїв +10+12
  • Одеса +11+13
  • Херсон +10+12
  • Полтава +7+9
  • Суми +6+8
  • Харків +7+9
  • Дніпро +9+11
  • Запоріжжя +9+11
  • Донецьк +8+10
  • Луганськ +8+10

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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