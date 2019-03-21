Тепло близько: прогноз погоди в Україні 21 березня

Погода на сьогодні, 21 березня, в Україні

21 березня в Україні втримається суха та сонячна погода, а температура повітря поступово почне підійматись. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 21 березня, у четвер, у всіх областях очікується малохмарна та суха погода. Середня температура повітря складе +7+9, а найтепліше буде на півдні країни - до +10+12.

У Києві після нічних заморозків повітря прогріється до +7+9, без опадів, вітер південно-західний 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 21 березня у містах України:

Ужгород +11+13

Львів +8+10

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +7+9

Рівне +7+9

Луцьк +8+10

Вінниця +8+10

Хмельницький +7+9

Житомир +8+10

Чернігів +7+9

Черкаси +8+10

Миколаїв +10+12

Одеса +11+13

Херсон +10+12

Полтава +7+9

Суми +6+8

Харків +7+9

Дніпро +9+11

Запоріжжя +9+11

Донецьк +8+10

Луганськ +8+10

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