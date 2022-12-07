Теплий салат з кускусом: простий та швидкий рецепт

Приготуйте смачну страву вдома – теплий салат на основі кускусу! Таким салатом можна не лише похрумтіти, а й насититися. Читайте далі та дізнайтеся, як приготувати!

Платформа "Бережи себе" опублікувала смачний рецепт теплого салату.

І ще: Баклажан світ-чилі: оригінальний рецепт від судді "МастерШеф"

Через перебої зі світлом на готування залишається все менше часу, ресурсів і сил. Проте це не заважає нам підтримувати одне одного та ділитися рецептами як у старі часи. Пропонуємо тобі спробувати теплий салат із кускусом. Страва порадує поживністю та простотою", – йдеться в коментарі до рецепта.

Інгредієнти:

200 г кускусу

400 мл води

помідор

перець, кабачок або інші овочі за бажанням

листя салату

трішки олії, сіль, перець і прянощі до смаку

бринза або інший вид сиру за бажанням

подрібнені грецькі горішки до смаку

Рецепт:

Щоб приготувати кускус, закип’ятіть воду та залийте крупу, залиште на 3-5 хвилин. Одразу можна додати спеції до смаку. У цей час подрібніть помідор та інші овочі, які любите. Змішайте овочі та запарену крупу. Викладіть на тарілку листя салату, кускус з овочами, додайте подрібнені горішки та бринзу до смаку. Приправте теплий салат олією.

До теми: Клопотенко розповів, як приготувати поленту з грибами: рецепт смачної страви