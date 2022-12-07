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Теплий салат з кускусом: простий та швидкий рецепт

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Теплий салат з кускусом: простий та швидкий рецепт - фото 1

Приготуйте смачну страву вдома – теплий салат на основі кускусу! Таким салатом можна не лише похрумтіти, а й насититися. Читайте далі та дізнайтеся, як приготувати!

Платформа "Бережи себе" опублікувала смачний рецепт теплого салату.

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Через перебої зі світлом на готування залишається все менше часу, ресурсів і сил. Проте це не заважає нам підтримувати одне одного та ділитися рецептами як у старі часи. Пропонуємо тобі спробувати теплий салат із кускусом. Страва порадує поживністю та простотою", – йдеться в коментарі до рецепта.

Інгредієнти:

  • 200 г кускусу
  • 400 мл води
  • помідор
  • перець, кабачок або інші овочі за бажанням
  • листя салату
  • трішки олії, сіль, перець і прянощі до смаку
  • бринза або інший вид сиру за бажанням
  • подрібнені грецькі горішки до смаку

Теплий салат з кускусом: простий та швидкий рецепт - фото 516656

Рецепт:

  1. Щоб приготувати кускус, закип’ятіть воду та залийте крупу, залиште на 3-5 хвилин.
  2. Одразу можна додати спеції до смаку.
  3. У цей час подрібніть помідор та інші овочі, які любите.
  4. Змішайте овочі та запарену крупу.
  5. Викладіть на тарілку листя салату, кускус з овочами, додайте подрібнені горішки та бринзу до смаку.
  6. Приправте теплий салат олією.

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