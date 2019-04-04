Тепла весна: де 5 квітня пройдуть дощі

5 квітня в Україну повернеться сонячна та тепла погода, але у кількох областях все ще буде холодно та з опадами. Детально про погоду на завтра читайте далі.

5 квітня, у п'ятницю, температура повітря відчутно підійметься і майже по всій країні буде сухо та сонячно. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"На Заході південно-східний вітер посилиться до 15-18 м/с. На Волині та Рівненщині, а ввечері й у Житомирській області є ймовірність локальних дощів. А так повсюди – сонце, жовті кущі та ніжні гіацинти. Температура повітря найближчої ночі передбачається низькою, від 3 тепла до 3 морозу. Вдень повітря прогріється до +10+15 градусів. Трохи холодніше буде на Сумщині та Харківщині, +8+12 градусів", – зазначила вона.

У Києві погода 5 квітня після нічних незначних заморозків прогріється до +10+12. Вже на вихідних в країні продовжиться потепління, однак на Благовіщення на заході та півночі можуть пройти незначні дощі.

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