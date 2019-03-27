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Тепла весна близько: прогноз погоди на 28 березня

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Погода на 28 березня в Україні - фото 1
Погода на 28 березня в Україні

28 березня в Україні поступово почне покращуватися погода, у більшості областей буде сухо, але нічні морози не дозволять вдень прогрітись повітрю до приємних позначок. Детальний прогноз погоди на завтра читайте далі.

Поки тиждень приносить українцям подарунки у вигляді дощу та снігопадів, вже на вихідних в країну повернеться справжнє весняне тепло, а температура підійметься до +12+18. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Найближчої ночі очікується 0-5 градусів морозу, а вдень максимально лише +4+9 градусів, на Заході +6+11 градусів. Саме у південній частині у четвер є ймовірність незначних опадів у вигляді мокрого снігу. Лише Одещина втримається від вологої погоди. І ще в західних областях пройдуть невеликі дощі. А в більшості областей України 28 березня буде сухо", – додала синоптик.

У Києві 28 березня буде суха та холодна погода. Вночі до 0-3 морозу, а вдень до +5+8 бех значних опадів. Вже у п'ятницю почнеться потепління.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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