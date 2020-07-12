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Тепер відомо все: технічні характеристики OnePlus Nord розсекретили до презентації
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До презентації OnePlus Nord залишається все менше часу, а тим часом практично щодня з'являються нові подробиці про смартфон. Авторитетний інсайдер Еван Бласс слідом за рендерами пристрою опублікував безліч зображень офіційних чохлів і, що важливіше, докладні характеристики гаджета.
За словами інсайдера, представлене зображення вдалося отримати з тестової презентації OnePlus, яку компанія має намір провести у режимі доповненої реальності. Для більшої секретності замість самого OnePlus Nord на знімку зображений інший смартфон, але от технічні характеристики повинні бути точними.
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Передбачувані технічні характеристики OnePlus Nord:
- Дисплей: AMOLED, 6,44", 2400х1080, 90 Гц
- Чипсет: Qualcomm Snapdagon 765G
- Оперативна пам'ять: 8/12 ГБ, LPDDR4x
- Накопичувач: 128/256 ГБ,
- Основна камера: 48 Мп (Sony IMX586, f / 1.75, OIS + EIS) + 8 Мп (кут огляду 119°) + 5 Мп (датчик глибини) + 2 Мп (макрооб'єктив)
- Фронтальна камера: 32 Мп (Sony IMX616, f / 2.45) + 8 Мп (кут огляду 119°)
- Акумулятор: 4115 мАг, швидка зарядка Warp Charge 30 Вт
- Зв'язок: 5G SA / NSA Wi-Fi 2x2 MIMO, Bluetooth 5.1, NFC
- Безпека: сканер відбитків пальців в екрані, функція розпізнавання обличчя
- Кольори: синій мармур, сірий онікс і сірий попіл
Ще одне зображення демонструє різні варіанти офіційних чохлів для OnePlus Nord. Деякі з них нагадують такі для моделей серії OnePlus 8, але найцікавіший – крайній праворуч, створений в колаборації з відомим техноблогером Заком Нільсоном з YouTube-каналу JerryRigEverything.
Презентація OnePlus Nord запланована на 21 липня.
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