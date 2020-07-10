Android 10 встановила рекорд швидкості поширення на смартфонах, але до iOS їй ще далеко

Щорічно Google представляє нову версію власної мобільної операційної системи Android, яка потім поступово поширюється серед смартфонів і планшетів. 2020 рік виявився для компанії рекордним, адже новий Android 10 значно обігнав попередника по динаміці установки вже через п'ять місяців після релізу.

У порівнянні з торішньою версією ОС динаміка поширення Android 10 виявилася на 28% вищою.

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Представники Google заявили, що досягти такого суттєвого стрибка вдалося завдяки низці поліпшень і таким програмам, як Project Treble і Project Mainline, за допомогою яких виробники обладнання можуть створювати нові збірки прошивок у стислі терміни.

Проте Google як і раніше неохоче публікує інформацію в абсолютних цифрах, які демонструють частку попередніх версій мобільної операційки на призначених для користувача пристроях. Наприклад, на момент запуску Android 10 всього 22,6% апаратів працювали під управлінням Android 9.0 Pie.

Динаміка поширення Android 10 на 28% вища, ніж Android 9:

Для порівняння, актуальна версія iOS 13 встановлена ​​вже на 81% підтримуваних гаджетів Apple. Експерти пояснюють таку істотну різницю тим, що компанія з Купертіно має тотальний контроль над своєю продукцією, яку виробляє самостійно. Натомість кількість вендорів, в асортименті яких є апарати на Android, обчислюється десятками і продовжує зростати чи не щодня.

Нам от цікаво: яка у вас версія Android? Пишіть свої відповіді у коментарях.

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