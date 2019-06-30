Тепер українці за посилки з-за кордону будуть платити податки

З 1 липня 2019 року вступають в дію зміни Податкового кодексу, які стосуються оподаткування посилок з-за кордону. Тепер, якщо вартість товарів у посилці сумарно перевищує 100 євро, одержувач зобов'язаний сплатити податок на додану вартість.

Як повідомляється, раніше цей поріг становив 150 євро. Додаткових платежів буде два: ПДВ 20% і мито 10%. Все це одержувач повинен буде сплатити тільки з суми, яка вийшла за межі 100 євро. Тобто за посилку, всередині якої товарів на 140 євро – з урахуванням вартості доставки – зверху потрібно додати 8 євро ПДВ і 4 євро мита.

Детальніше тут: Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно

Але 150 євро – це майже 4500 грн, ціна бюджетного смартфона. Ліміт у 100 євро відсікає цей сегмент для приватних замовників. Хоча, як недавно повідомляла Нова Пошта, середній чек посилки з-за кордону становить 66 доларів, а середня вага – 1,6 кг. Найпопулярніші іноземні онлайн-магазини, в яких здійснюють покупки українці, – eBay (28% всіх посилок), Amazon (22%) і 6pm (понад 13%).

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