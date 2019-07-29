Це цікаво: що означають знаки на злітних смугах аеропортів

Багато пасажирів вважають, що цифри, добре помітні з повітря, вказують на номер смуги. Але це зовсім не так. Розповідаємо вам для чого вони потрібні.

Цифри потрібні пілотам, які не хочуть помилитися з напрямом зльоту та посадки.

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Кожен номер відповідає положенню злітно-посадкової смуги відносно сторін світу і завжди дорівнює числу від 1 до 36. Номер на протилежному кінці тієї ж смуги завжди відрізняється від першого на "18". Тобто, якщо на одному кінці номер "1", то на протилежному буде 19.

Перший номер завжди використовує "показники" компаса. Наприклад, якщо літак приземляється на смугу у напрямку з південного сходу на північний захід, то на компасі це буде 119 градусів. Число округляється до найближчої десятки, тобто до 120. Потім останній знак відкидається і виходить, що номер смуги – "12". На протилежному кінці смуги в цьому випадку номер буде "30", оскільки напрямок з північного заходу на південний схід відповідає 300 градусам на компасі. Обидва значення поділяють рівно 180 градусів. Так виходить "магічне" число 18, що стоїть між двома номерами.

У великих аеропортах може бути кілька паралельних злітних смуг. У них повинні бути однакові цифри на смугах, правильно? Правильно. Тільки в цьому випадку до цифр додаються літери – "L", "C" і "R". Вони означають "ліва", "центральна" і "права".

Іноді смуги змінюють номери. Відбувається це через зміни положення магнітного полюса землі, який, безумовно, не знаходиться на північному полюсі. Перевірку його положення і корекцію номерів смуг авіаційні відомства проводять раз на п'ять років.

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