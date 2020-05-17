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Французький літак встановив рекорд за тривалістю польоту

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Французький літак встановив рекорд за тривалістю польоту - фото 1

Літак Airbus A350-900 авіакомпанії French bee здійснив найтриваліший у цивільній авіації політ, подолавши понад 16 тисяч кілометрів під час перельоту з французького острова Таїті в Париж.

Відомо, що спочатку літак вилетів 12 травня з Франції у бік Французької Полінезії. Під час вильоту на його борту було 20 тонн медикаментів, призначених для заморського співтовариства Франції у Тихому Океані. Потім в п'ятницю повітряне судно, що вилетіло з Міжнародного аеропорту Таїті Фааа, приземлилося в Парижі.

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Французький літак встановив рекорд за тривалістю польоту - фото 404487

"Побито світовий рекорд. French bee з гордістю повідомляє, що її Airbus A350-900 здійснив найдовший безпосадковий внутрішній політ: 16 129 кілометрів між Таїті і Парижем (аеропорт) Орлі за 16 годин і 49 хвилин", – йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, глава лоукостера Мюріель Ассулін заявила, що літак Airbus A350 – найпросунутіший у світі літак з точки зору ефективності витрачання палива. При цьому, директор з повітряних перевезень компанії Людовик Андре вказав, що переліт пройшов на середній висоті у 12 500 метрів і на швидкості 940 км/год.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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