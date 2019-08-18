Тепер на Ferrari можна розсікати по воді: унікальний катер пустять з молотка

На аукціонах заведено продавати якісь унікальні дорогі речі. У Флориді на продаж виставили дуже незвичайний катер Arno XI 1952 року випуску. Плавзасіб прикрашений логотипами Ferrari і пофарбований у фірмовий червоний колір Rosso Corsa.

Річ у тому, що в цьому швидкісному катері встановлений 4,5-літровий V12 мотор від гоночної Ferrari 375. Потужність двигуна після доопрацювання зросла з 385 до 600 кінських сил.

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Arno XI

Arno XI

Плавзасіб Arno XI побудували для відомого в ту пору гонщика Ахілла Кастольді, який збирався побити черговий рекорд швидкості, правда, на воді. Так ось сам Енцо Феррарі розпорядився виділити для катера двигун зі складу в Маранелло. Побудували катер Ferrari на верфі Cantiere Timossi на озері Комо. Примітно, що його корпус обшили дорогим червоним деревом. Можливо, важким.

У 1953 році гонщик Кастольді все-таки встановив на цьому швидкісному катері рекорд. Він розігнався до 242,1 км/год. Це досягнення в класі катерів вагою 800 кг тримається досі. Потім Arno XI брав участь в гонках, а зараз зберігається в приватній колекції. І ось його вирішили все ж продати.

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