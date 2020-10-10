Тепер можна придбати светр з овечками, як у принцеси Діани

Марка трикотажу Rowing Blazers, що випускає светри й інші в'язані речі в вінтажному дусі, присвятила нову колекцію гардеробу принцеси Діани. Притому взялася до справи досить буквально: у колекцію увійдуть точні репліки улюблених светрів принцеси, у тому числі червоний светр з чорною овечкою.

Для того, щоб точно повторити малюнок з овечками, Rowing Blazers попрацювали з дизайнерами Саллі Муір і Джоан Осборн – творцями оригінального светра.

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Вони випускали трикотаж під маркою Warm & Wonderful до 1994 року, але потім покинули модну індустрію та почали займатися мистецтвом. Тепер, однак, вони погодилися попрацювати з Rowing Blazers над перевипуском знаменитого светри.



Принцеса Діана завжди виділялася з-поміж членів королівської родини / Фото Getty Images

"Діана була першим членом королівської сім'ї, хто по-справжньому цікавився модою. У неї був значно авантюрніший і молодіжніший стиль, ніж те, до чого звикли у королівській родині. Вона любила одяг і носила його з тонким почуттям стилю. І нам приємно бачити, що нове покоління цікавиться тим, що ми створили багато років тому, і адаптує це до нової модної епохи", – розповіли дизайнери.

Светр з овечками можна купити на сайті Rowing Blazers – він коштує $ 295 і представлений у широкій розмірній сітці.

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