16-річна дочка Моніки Белуччі прикрасила популярний глянець

Дочка Моніки Белуччі і Венсана Касселя зміцнює свої позиції в модній індустрії. Днями дівчина стала обличчям обкладинки французького ELLE.

Перед об'єктивами камер Дева Кассель з'явилася в тотал-луці від люксового бренду Dolce & Gabbana.

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Для обкладинки дівчина позувала в чорній подовженій сорочці в білий горошок і чорному корсеті. Від яскравого макіяжу Дева Кассель вирішила відмовитися, зате стилісти підкреслили її виразні риси обличчя легким акцентним мейкапом. Волосся стилісти моделі уклали легкими природними хвилями.

Моніка Белуччі вже встигла відреагувати на дебют своєї дочки. Зоряна мама опублікувала на своїй Інстаграм-сторінці фото дочки і зворушливо підписала його "колись давно ти була зовсім маленькою, час летить так швидко".

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