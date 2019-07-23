Тепер електричний кабріолет: культовий Renault 4 отримав новий вигляд

На честь ювілейного десятого фестивалю 4L International, присвяченого культовій моделі Renault 4, виробник створив електричний прототип на базі рідкісної модифікації в кузові кабріолет.

Концепт розробили спільно з підрозділами Renault Classic і Renault Design, а також за участю реставраційної майстерні Melun Retro Design, яка займається відновленням автомобілів Alpine, Citroen, Peugeot і Renault. В основу прототипу ліг кабріолет Renault 4, який був випущений обмеженим тиражем всього у 600 екземплярів і був призначений для шанувальників пляжного відпочинку.

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Попри зовнішню схожість, прототип все ж отримав деякі відмінні риси. У електричного кабріолета закрита решітка радіатора, виготовлена ​​з білого пластику, а також двоколірний салон. На багажному відсіку, де, ймовірно, і розташували акумулятор або електромотор, лежить плетена біла корзина, закріплена шкіряними ременями.

Рухається кабріолет завдяки електромотору від моделі Renault Twizy. Яка саме модифікація лягла в основу цього прототипу, компанія не повідомляє, але в серійному виконанні крихітний автомобіль доступний у двох модифікаціях: потужністю 5 і 17 кінських сил. Перший варіант оснащений акумулятором місткістю 6,1 кіловат-годину і може розганятися до 45 кілометрів на годину. Продуктивніший Twizy здатний розвивати швидкість до 80 кілометрів на годину.

Компактний міський Renault 4 виробляли з 1961 по 1994 рік. Це – перша передньопривідна модель компанії, а водночас і наймасовіший французький автомобіль: за весь час було вироблено понад вісім мільйонів примірників, причому виробництво було налагоджено в 28 країнах, а продавалася "четвірка" на понад сотні різних ринків світу.

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