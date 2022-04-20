Тенісистів з Росії та Білорусі не допустили до турніру Вімблдон

На цьогорічному Вімблдоні не буде росіян і білорусів

У тенісному турнірі Вімблдон більше не братимуть участь спортсмени з Росії та Білорусі. Відтак, заявки спортсменів з цих двох країн на турнір у 2022 році відхилили.

Відповідна заява опублікована на сайті Вімблдону. А ухвалити відповідне рішення вони вирішили для того, щоб підтримати Україну у протистоянні з Росією.

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Ми хочемо висловити нашу постійну підтримку всім, хто постраждав від конфлікту в Україні в ці шокуючі та важкі часи, – наголосили у заяві.

У Вімблдоні додали, що також засуджують незаконні дії Росії. Тож у турнірі вирішили обмежити участь не лише країни-агресорки, а й Білорусі, яка сприяє атакам на Україну.

Тож російським і білоруським тенісистам скасували заявки на Вімблдон у 2022 році. Ян Х'юітт, голова Всеанглійського клубу, зазначив, що відповідне рішення ухвалили для того, щоб не допустити "пропаганду російського режиму", а також гарантувати безпеку гравцям та їхнім сім'ям.

Якщо обставини суттєво зміняться у період до червня, ми розглянемо та відповідним чином відреагуємо, – підкреслили організатори турніру.

Зазначимо, що це перший великий тенісний турнір, в якому російським і білоруським спортсменам не дозволили брати участь в особистих змаганнях.

Додамо, що тенісний турнір Вімблдон у 2022 році пройде з 27 червня по 10 липня.

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