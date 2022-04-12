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війна

Сергій Ребров став найкращим тренером ОАЕ сьомий раз підряд

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Сергій Ребров - фото 1
Сергій Ребров

Сергія Реброва нарекли українським чарівником, адже його всьоме назвали найкращим тренером ОАЕ, а його команда "Аль-Айн" наближається до чемпіонства.

Сергій Ребров – 47-річний український футболіст, який раніше грав на позиції нападника, а зараз він працює наставником найтитулованішого клубу "Аль-Айн" в ОАЕ.

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Він став першим серед тренерів чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів. Це відбувається вже сьомий раз поспіль. Його команда випереджає найближчого конкурента на 6 очок й претендує на чемпіонство.

Ребров очолив "Аль-Айн" 6 липня 2021 року, а діє контракт наразі до кінця червня 2022 року. Загалом під його наставництвом клуб зіграв 26 матчів, у яких здобув 17 перемог, 7 мирових та лише дві поразки. На посаді тренера цієї команди Ребром став найкращим наставником чемпіонату у березні. Тоді "Аль-Айн" зіграли 4 поєдинки, здобули одну перемогу й жодної поразки.

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