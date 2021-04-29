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Тенісист Роджер Федерер продасть свої речі на благодійному аукціоні

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Роджер Федерер продасть свої особисті речі - фото 1
Роджер Федерер продасть свої особисті речі

Відомий тенісист Роджер Федерер продасть особисті речі на благодійному аукціоні, який відбудеться влітку 2021 року. Торги пройдуть у 2 етапи: 23 червня у Лондоні відбудуться живі торги, а 13-14 липня речі можна буде купити онлайн.

Про це повідомляється на сайті аукціонного дому Christie's, який є організатором торгів.

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Виторг, отриманий на аукціоні, спрямують у​ благодійний фонд імені самого Роджера Федерера. На продаж у рамках живого аукціону виставлять 20 підписаних спортсменом предметів, які мають стосунок до турнірів Великого шлему. На онлайн-торгах представлять 300 лотів. Їх ціна стартує з позначки у 100 фунтів стерлінгів.

Тенісист Роджер Федерер продасть свої речі на благодійному аукціоні - фото 457388

"Кожен з цих лотів несе на собі відбиток того чи іншого моменту моєї тенісної кар'єри. Це дозволяє мені поділитися частиною мого особистого архіву з моїми прихильниками по всьому світу. Що ще важливіше, виторг буде спрямований на підтримку ініціатив Фонду RF у галузі освіти серед дітей в Африці та Швейцарії", – стверджує Роджер Федерер.

Залишилося дочекатися завершення торгів, щоб дізнатися, скільки грошей вдалося зібрати Роджеру Федереру на благодійність.

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