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Коли вийде нова екранізація Протистояння за Стівеном Кінгом

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Кінг, Протистояння - фото 1
Кінг, Протистояння / rareantiquarianbooks

Названо точну дату прем'єри нової екранізації епічного роману Стівена Кінга "Протистояння", про яку деякий час підозріло нічого не було чутно.

Серіал CBS, де вперше з'являється Людина в чорному, вийде в ефір 17 грудня. Завершиться "Протистояння" в лютому.

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У шоу задіяні Олександр Скарсгорд (він зіграв Рендалла Флегга), Хізер Грем, Джеймс Марсден, Ембер Херд, Вупі Голдберг і Мерілін Менсон (який написав для серіалу кавер на The End Моррісона) .За словами одного з продюсерів і шоураннерів Протистояння Бенджаміна Кевелла, коли його команда два роки тому приступила до нової адаптації "шедевра Кінга про глобальну пандемію", з приводу чого король жахів написав навіть новий фінал історії, що відрізняється від книжкового, вони й уявити не могли, що проект стане настільки актуальним.

"Ми дуже пишаємося шоу і його спробою дати надію в цей нестабільний час. Чекаємо не дочекаємося можливості поділитися нашим серіалом з людством", – зазначив він. А наразі можемо подивитися на перші кадри з майбутнього шоу:

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Джерело: gizmodo
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