Коли вийде нова екранізація Протистояння за Стівеном Кінгом

Названо точну дату прем'єри нової екранізації епічного роману Стівена Кінга "Протистояння", про яку деякий час підозріло нічого не було чутно.

Серіал CBS, де вперше з'являється Людина в чорному, вийде в ефір 17 грудня. Завершиться "Протистояння" в лютому.

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У шоу задіяні Олександр Скарсгорд (він зіграв Рендалла Флегга), Хізер Грем, Джеймс Марсден, Ембер Херд, Вупі Голдберг і Мерілін Менсон (який написав для серіалу кавер на The End Моррісона) .За словами одного з продюсерів і шоураннерів Протистояння Бенджаміна Кевелла, коли його команда два роки тому приступила до нової адаптації "шедевра Кінга про глобальну пандемію", з приводу чого король жахів написав навіть новий фінал історії, що відрізняється від книжкового, вони й уявити не могли, що проект стане настільки актуальним.

"Ми дуже пишаємося шоу і його спробою дати надію в цей нестабільний час. Чекаємо не дочекаємося можливості поділитися нашим серіалом з людством", – зазначив він. А наразі можемо подивитися на перші кадри з майбутнього шоу:

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