Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Тендітна Джолі потішила елегантним образом

  • 53
Джолі побачили на вулицях Лос-Анджелеса - фото 1
Джолі побачили на вулицях Лос-Анджелеса / dpchas.com.ua

Аджеліна Джолі засвітилась на вулицях Лос-Анджелеса у білосніжній сукні

Відома американська акторка Анджеліна Джолі почала частіше з'являтись на публіці. Нещодавно 43-річну зірка побачили на вулицях Лос-Анджелеса під час прогулянки з 17-річним сином Меддоксом. Анджеліна у білій довгій суні та на каблуках весело проводила час за морозивом, тішивши прихильників усмішкою. Щоправда, важко не помітити, що екс-кохана Бреда Пітта все ще виглядає дуже худою та втомленою.

І ще: Донька Джолі і Пітта гуляє по місту з пилою: фотофакт

Гортайте галерею:

Читайте також: Суд зобов'язав Джолі дозволити Пітту часто бачити дітей

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Капітан Марвел: все про персонажа та фільм
  • 18:00, 10 вересня
  • 287
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Несебр
  • 14:22, 10 вересня
  • 711
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 500598
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз