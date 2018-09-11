Тендітна Джолі потішила елегантним образом

Аджеліна Джолі засвітилась на вулицях Лос-Анджелеса у білосніжній сукні

Відома американська акторка Анджеліна Джолі почала частіше з'являтись на публіці. Нещодавно 43-річну зірка побачили на вулицях Лос-Анджелеса під час прогулянки з 17-річним сином Меддоксом. Анджеліна у білій довгій суні та на каблуках весело проводила час за морозивом, тішивши прихильників усмішкою. Щоправда, важко не помітити, що екс-кохана Бреда Пітта все ще виглядає дуже худою та втомленою.

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