Суд зобов'язав Джолі дозволити Пітту часто бачити дітей

Пітт зможе бути з дітьми, мінімум, чотири години у будні / vanityfair

Колишня голлівудська пара відвідала суд через бажання Бреда Пітта бачитися з дітьми.

Подружжя Джолі і Пітта ніяк не може розлучитися.

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Суд постановив, що Анджеліна Джолі повинна дозволяти батькові частіше бачити дітей. Він же регламентує правила побачень Пітта. Видання Blast повідомляє, що батько зможе бути з дітьми, мінімум, чотири години у будні і дванадцять годин на вихідні та дні без навчання.

Колишня голлівудська пара відвідала суд через бажання Бреда Пітта бачитися з дітьми

Також повідомляється, що побачення можуть відбутися через день. У свою чергу, Джолі звинувачує екс-чоловіка в несплаті аліментів. Днями стало відомо, що 50-річна Лаура Вассер, яка займається справою Джолі, перервала свою роботу з актрисою. Її головна спеціалізація – розлучення. Серед клієнтів Вассер були такі зірки, як Джонні Депп, Райан Рейнольдс, Брітні Спірс, Хайді Клум і інші голлівудські актори.

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