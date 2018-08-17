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Суд зобов'язав Джолі дозволити Пітту часто бачити дітей

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Пітт зможе бути з дітьми, мінімум, чотири години у будні - фото 1
Пітт зможе бути з дітьми, мінімум, чотири години у будні / vanityfair

Колишня голлівудська пара відвідала суд через бажання Бреда Пітта бачитися з дітьми.

Подружжя Джолі і Пітта ніяк не може розлучитися.

І ще: Анджеліна Джолі розповіла, як привчити дітей до фемінізму

Суд постановив, що Анджеліна Джолі повинна дозволяти батькові частіше бачити дітей. Він же регламентує правила побачень Пітта. Видання Blast повідомляє, що батько зможе бути з дітьми, мінімум, чотири години у будні і дванадцять годин на вихідні та дні без навчання.

Колишня голлівудська пара відвідала суд через бажання Бреда Пітта бачитися з дітьми - фото 270602
Колишня голлівудська пара відвідала суд через бажання Бреда Пітта бачитися з дітьми

Також повідомляється, що побачення можуть відбутися через день. У свою чергу, Джолі звинувачує екс-чоловіка в несплаті аліментів. Днями стало відомо, що 50-річна Лаура Вассер, яка займається справою Джолі, перервала свою роботу з актрисою. Її головна спеціалізація – розлучення. Серед клієнтів Вассер були такі зірки, як Джонні Депп, Райан Рейнольдс, Брітні Спірс, Хайді Клум і інші голлівудські актори.

Читайт також: Джолі скаржиться на те, що Пітт не платить аліменти

Джерело: vanityfair
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