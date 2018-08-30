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Донька Джолі і Пітта гуляє по місту з пилою: фотофакт

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Папараці сфотографували 12-річну Шайло після шопінгу - фото 1
Папараці сфотографували 12-річну Шайло після шопінгу / instagram

12-річна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло вкотре шокувала мережу.

Як відомо, в мережі вже давно критикують акторів Анджеліну Джолі та Бреда Пітта за виховання їхньої 12-річної доньки Шайло.

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Тепер дівчинка показала нове захоплення, шокувавши вибором товару в магазині. Біологічна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта давно виділяється серед своїх однолітків. Наприклад, дівчинка-підліток не одягає сукні, надаючи перевагу чоловічому вбранню, а замість довгого волосся носить коротку стрижку.

Нещодавно папараці сфотографували 12-річну Шайло після шопінгу. Журналістів одразу ж здивував вибір товару підлітком, адже в той час, як її однолітки потай купують першу косметику, донька голлівудських акторів придбала для себе пилу. При цьому Шайло була вбрана як хлопчик: чоловічі шорти, футболка клубу "Ліверпуль" та кросівки створили образ підлітка.

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта давно виділяється серед своїх однолітків - фото 273034
Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта давно виділяється серед своїх однолітків

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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