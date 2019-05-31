Темрява: трейлер і дата виходу 2 сезону серіалу від Netflix

У мережі з'явився трейлер продовження моторошного серіалу Темрява (Тьма, Dark), який невдовзі повернеться на екрани. Дивіться відео до 2 сезону серіалу онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix потішив шанувальників надприродної драми промо до другого сезону "Темряви" (Тьма, Dark). Прем'єра продовження серіалу запланована вже на 21 червня.

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Новий ролик нагадав, що три різні часи не просто поєднані, а й події з них повторяться. Творці натякнули, що зараз почалась друга фаза з трьох (тобто, сезонів також буде 3), яка має наблизити апокаліпсис. Головний герой опиняється в іншому часі і переживає свої найдивніші та наймоторошніші спогади.

Темрява – драматичний серіал з елементами надприродного, який розповідає, як у 2019 році у маленькому німецькому місті Вінден зникли двоє дітей, тому життя щонайменше чотирьох родин, які мали власні брудні секрети, опиняється під загрозою. Вже три покоління цих людей приховують чимало таємницю. Події також розгортаються у 1953 та 1986 роках.

Темрява, трейлер 2 сезону серіалу онлайн:

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