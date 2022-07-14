Температурні контрасти та дощі: прогноз погоди в Україні 15 липня

15 липня в Україні очікується доволі контрастна погода через стрибки температура, оскільки у деякі області повернеться літня спека. Детальний прогноз по містах читайте далі.

15 липня, у п'ятницю, в Україні прогнозуються температурні контрасти від +20 у північних областях до +31 у південних та місцями у центральних областях. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Загалом градусна шкала в Україні виглядатиме наступним чином. У західних областях вдень очікується +21+25 градусів, на Закарпатті та у Чернівецькій області +23+26 градусів, тобто, трохи тепліше. Найхолодніше буде в Карпатах,+13+18 градусів. У північних областях максимальна температура повітря не перевищить +20+24 градусів. У центральних областях передбачається +25+29, у Кропивницькому та Дніпрі з районами практично спека, місцями до +30 градусів. У східних областях на Луганщині та Донеччині +25+30 градусів, на Харківщині повітря буде свіжішим, +25+27 градусів. У південній частині завтра очікується спека, +27+31 градус, – розповіла вона.

Дощитиме у п'ятницю місцями лише у північних та західних областях, а ввечері опади дійдуть і до Черкащини, Вінниччини та Одещини. На решті території України переважатиме суха та сонячна погода. У Києві 15 липня очікується до +22, суттєві дощі малоймовірні.

Прогноз погоди на 15 липня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +21+23

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +22+24

Рівне +21+23

Луцьк +21+23

Вінниця +25+27

Хмельницький +23+25

Житомир +21+23

Чернігів +21+23

Черкаси +25+27

Кропивницький +27+29

Миколаїв +29+31

Одеса +27+29

Херсон +28+30

Сімферополь +28+30

Полтава +25+27

Суми +22+24

Харків +27+29

Дніпро +27+29

Запоріжжя +28+30

Донецьк +27+29

Луганськ +28+30

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