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Температурні контрасти та дощі: прогноз погоди в Україні 15 липня

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Прогноз погоди на 15 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 15 липня 2022 в Україні / Markus Winkler on Unsplash

15 липня в Україні очікується доволі контрастна погода через стрибки температура, оскільки у деякі області повернеться літня спека. Детальний прогноз по містах читайте далі.

15 липня, у п'ятницю, в Україні прогнозуються температурні контрасти від +20 у північних областях до +31 у південних та місцями у центральних областях. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Загалом градусна шкала в Україні виглядатиме наступним чином. У західних областях вдень очікується +21+25 градусів, на Закарпатті та у Чернівецькій області +23+26 градусів, тобто, трохи тепліше. Найхолодніше буде в Карпатах,+13+18 градусів. У північних областях максимальна температура повітря не перевищить +20+24 градусів. У центральних областях передбачається +25+29, у Кропивницькому та Дніпрі з районами практично спека, місцями до +30 градусів. У східних областях на Луганщині та Донеччині +25+30 градусів, на Харківщині повітря буде свіжішим, +25+27 градусів. У південній частині завтра очікується спека, +27+31 градус, – розповіла вона.

Дощитиме у п'ятницю місцями лише у північних та західних областях, а ввечері опади дійдуть і до Черкащини, Вінниччини та Одещини. На решті території України переважатиме суха та сонячна погода. У Києві 15 липня очікується до +22, суттєві дощі малоймовірні.

Прогноз погоди на 15 липня у містах України:

Температурні контрасти та дощі: прогноз погоди в Україні 15 липня - фото 509463
  • Ужгород +25+27
  • Львів +21+23
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +21+23
  • Черкаси +25+27
  • Кропивницький +27+29
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +27+29
  • Херсон +28+30
  • Сімферополь +28+30
  • Полтава +25+27
  • Суми +22+24
  • Харків +27+29
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +28+30
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +28+30

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