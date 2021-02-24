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Температура повітря у Німеччині за тиждень піднялася на 40 градусів

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Температура повітря у Німеччині за тиждень піднялася на 40 градусів - фото 1

У Німеччині зафіксований рекордний стрибок температури повітря за тиждень. За даними метеослужби країни, в деяких районах коливання склало понад 40 градусів.

Так, наприклад, у Геттінгені 14 лютого температура опускалася до -23,8 градуса за Цельсієм, а 21 лютого вона становила вже +18,1 градуса. Таким чином, стрибок протягом тижня склав 41,9 градуса.

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Колишній рекорд був зафіксований у травні 1880 року. Тоді за тиждень температура повітря зросла на 41 градус. Тим часом у Берліні у вівторок потепліло до +18, у той час, як тиждень тому в місті лежав сніг.

Температура повітря у Німеччині за тиждень піднялася на 40 градусів - фото 449019

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Джерело: thelocal
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