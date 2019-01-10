Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Темний бік: Агілера здивувала архівними фото

  • 35
Агілера у молодості - фото 1
Агілера у молодості / instagram.com/xtina

Крістіна Агілера нагадала шанувальникам, як виглядала понад 10 років тому з темним волоссям.

38-річна американська поп-співачка Крістіна Агілера після свого гучного повернення на сцену активно працює не лише на турами та новими піснями, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад млн користувачів, хоч вона й не так часто ділиться свіжими знімками.

І ще: Кім Кардашян розкритикували за нові фото

Нещодавно Агілера вирішила нагадати, як виглядала на початку 2000-х та розмістила серію знімків із чорним волоссям та екстравагантними образами.

"Повернення до темного боку з Санте", – відзначила вона під знімками. Відзначимо, що Санте Д'Оразіо – відомий фотограф, який часто співпрацює з зірками.

Гортайте галерею:

Читайте також: Як виглядає Емілі Ратажковскі вранці: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 1937
Дівчина тижня: модель Келлі Брук, яка є володаркою найідеальнішого тіла у світі
  • 06 cічня, 17:25
  • 1884
Українські колядки – ТОП 20 пісень про Різдво, які має знати кожен
  • 14.12.2018, 13:30
  • 198715
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз