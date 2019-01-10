Темний бік: Агілера здивувала архівними фото

Крістіна Агілера нагадала шанувальникам, як виглядала понад 10 років тому з темним волоссям.

38-річна американська поп-співачка Крістіна Агілера після свого гучного повернення на сцену активно працює не лише на турами та новими піснями, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад млн користувачів, хоч вона й не так часто ділиться свіжими знімками.

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Нещодавно Агілера вирішила нагадати, як виглядала на початку 2000-х та розмістила серію знімків із чорним волоссям та екстравагантними образами.

"Повернення до темного боку з Санте", – відзначила вона під знімками. Відзначимо, що Санте Д'Оразіо – відомий фотограф, який часто співпрацює з зірками.

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