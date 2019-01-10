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Кім Кардашян розкритикували за нові фото

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Відвертий образ Кім Кардашян розкритикували - фото 1
Відвертий образ Кім Кардашян розкритикували

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень через кадри із нової фотосесії.

37-річна американська модель та акторка Кім Кардашян не тільки займається зйомками у шоу про життя своєї родини, а й активно працює над власними модними проектами. До того ж, Кім ще й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 124 млн підписників.

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Дружина Каньє Веста не лише рекламує свої бренди, а й ділиться майже всім, що трапляється у її житті. Нещодавно Кім опублікувала перші кадри залаштунків нової фотосесії. Однак, крім шквалу компліментів щодо фігури зірки у короткій сукні, коментатори відзначили, що Кардашян знову перейшла межу. На світлинах можна побачити її спіднє, а загальний образ не надто підходить матусі трьох дітей, як вважають прихильники.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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