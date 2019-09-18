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Темні води: дивиться трейлер фільму про екологічну катастрофу

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Кадр з фільму Темні води - фото 1
Кадр з фільму Темні води / geek

На Youtube з'явився трейлер нового фільму Тодда Хейнса Темні води з Марком Руффало і Енн Хетуей у головних ролях. Не проґавте!

Картина, заснована на реальних подіях, розповість історію корпоративного юриста, який дізнається про те, що хімічна компанія DuPont причетна до серії загадкових смертей в невеликому американському місті. Ризикуючи своєю кар'єрою, репутацією і навіть життям, чоловік намагається повідомити правду широкому загалу, але корпорація хоче йому перешкодити.

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Критики вважають, що для кінокомпанії Focus Features Темні води потенційний кандидат на Оскар 2020. Прем'єра фільму в США відбудеться 22 листопада.

Режисер Тодд Хейнс – номінант премій Оскар і Золотий глобус і багаторазовий учасник кінофестивалів у Каннах і Венеції. Найпомітнішими його роботами вважаються Оксамитова золота жила, Далеко від раю і Керол.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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