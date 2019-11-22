Темні віки: трейлер продовження серіалу Чудотворці

У мережі з'явився перший трейлер серіалу "Темні віки" (The Dark Ages) з Редкліффом та Бушемі. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Телеканал TBS презентував перший тизер серіалу "Темні віки" (The Dark Ages), який продовжить серіалу "Чудотворці". Щоправда, це антологія, тому сюжет зовсім відрізнятиметься, але актори залишаться тими ж. Дата виходу першої серії запланована вже на 28 січня 2020 року.

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Новинка розповість про Середньовіччя у невеличкому селищі з принцом, який обожнює гусей, а також місцевими мешканцями, які намагаються бути позитивними в епохи надзвичайної нерівності. Всього буде 10 епізодів.

У головних ролях: Деніел Редкліфф, Стів Бушемі, Каран Соні, Джон Басс, Джеральдін Вішванатан та ніші.

Темні віки 2020, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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