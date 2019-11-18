П'ята авеню: трейлер серіалу про космічний туризм з Х'ю Лорі

У мережі з'явився офіційний трейлер серіалу від HBO П'ята авеню (Avenue 5), який вже скоро вийде у світ. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Канал HBO презентував трейлер до нового пригодницького серіалу П'ята авеню (Avenue 5), дата виходу якого запланована вже на січень 2020 року.

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Комедійний серіал розповість про майбутнє, де космічний туризм є звичайною річчю. Головний героєм стрічки є комік, який вирішив потішити себе круїзом на борту космічного судна "Галактика Джадда". Щоправда, до такої мандрівки не був готовий ніхто, навіть капітан.

У головних ролях: Х'ю Лорі, Сьюзі Накамура, Ребекка Фронт, Захарі Вудс, Джош Гад та інші.

П'ята авеню, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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