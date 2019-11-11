Бруклін 9-9: оголошена дата виходу 7 сезону серіалу

Стало відомо, коли вийде новий 7 сезон популярного комедійного серіалу про копів Бруклін 9-9 (Brooklyn Nine-Nine). Саме фанати виступили проти закриття ситкому, тож невдовзі зможуть знову побачити улюблених героїв. Детальніше читайте далі.

Телеканал NBC нарешті точно оголосив дату прем'єри 7 сезону серіалу Бруклін 9-9 (Brooklyn Nine-Nine), який минулого року планували завершити. Однак глядачі виступили за продовження, а хороші рейтинги допомогли стрічки повернутись на екрани знову.

Це цікаво: Пацани: коли вийде другий сезон серіалу проти супергероїв

На офіційному профілі серіалу в соцмережі Twitter з'явилась перша афіша із датою виходу 1 серії 7 сезону - 6 лютого 2020 року.

"Дивіться, хто повернувся у потрібному місці у потрібний час", – йдеться у повідомленні, яке не залишає вагань, що вже у четвер, 6 лютого, глядачі отримають свіжу порцію жартів про життя копів.

Look who’s* back in the right place** at the right time***.



* - #Brooklyn99 Season 7

** - @NBC

*** - Thursday, February 6 at 8/7c pic.twitter.com/EsMnyUCXFJ — Brooklyn Nine-Nine (@nbcbrooklyn99) November 8, 2019

Бруклін 9-9 – популярний комедійний серіал, який створив канал NBC, однак його викупив FOX. Саме там з 2013 року картина про команду поліцейського відділення Бруклін 9-9 і виходила. Однак на шостому сезоні з копами вирішили попрощатись, що викликало шквал обурення у фанатів, тому канал NBC повернув собі власний проєкт і вирішив його продовжити. І це не дивно, адже Бруклін 9-9 має дві премії "Золотий глобус".

Читайте також: Найкращі нові серіали 2019, які варто переглянути у листопаді