Темні віки: дивись епічний трейлер продовження серіалу Чудотворці

Фанатів Чудотворців потішили новим трейлером до серіалу Темні віки (The Dark Ages), де головні ролі знову виконали Редкліфф та Бушемі. Дивіться відео онлайн та дізнавайтесь дату виходу на Радіо МАКСИМУМ.

Канал TBS випустив друге промо до новенького серіалу Темні віки (The Dark Ages), який є продовженням серіалу-антології Чудотворці. Тому акторський склад та гумор залишилися, а історія кардинально змінилась. Дата виходу Темних віків запланована на 28 січня 2020 року.

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Сюжет розгортається у Середньовіччі у невеличкому селищі з принцом, який обожнює гусей, а також місцевими мешканцями, які намагаються бути позитивними в епоху надзвичайної нерівності, відсутності нормальних знань та норм. Темні віки отримають 10 епізодів.

У головних ролях: Деніел Редкліфф, Стів Бушемі, Каран Соні, Джон Басс, Джеральдін Вішванатан та ніші.

Темні віки 2020, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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