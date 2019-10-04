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Темні матерії: вийшов трейлер серіалу за фентезі Філіпа Пулмана
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У мережі показали офіційний трейлер до нового серіалу Темні матерії (His Dark Materials) за мотивами романів Філіпа Пулмана. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Телеканал HBO презентував промо до першого сезону серіалу Темні матерії (His Dark Materials), який базується на фантастичній трилогії Філіпа Пулмана. Дата виходу серіалу запланована вже на 3 листопада.
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Уявіть світ, де наука, чари та теологія тісно пов'язані, а частинка душі кожної людини існує окремо – у вигляді тварини, яка уміє розмовляти. Сюжет розповідає про дівчину Ліру, яка мешкає під наглядом дядечка лорда Азріела в Оксофрді. Весь світ дівчини крутиться саме тут – серед вчителів та студентів. Однак все змінює зустріч з місіс Коултер, адже тепер на Ліру чекають небезпечні пригоди до Лондона та навіть на Північний полюс. Звісно ж, вона не буде самотньою у цій мандрівці, адже їй допомагатимуть відьма Серафина, броньований ведмідь, аеронавт і навіть циганський табір.
У головних ролях: Дафні Кін, Рут Вілсон, Джеймс МакЕвой, Кларк Пітер, Лін-Мануель Міранда та інші.
Темні матерії 2019, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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