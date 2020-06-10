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Темна конячка: у 2019 році Google Pixel зумів обійти OnePlus за популярністю
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Уважається, що смартфони серії Pixel популярні у першу чергу серед розробників – вони першими отримують нові версії Android і фірмові технології самої Google. Але, як виявилося, ці фішки потрібні не лише гікам.
Аналітична компанія IDC опублікувала статистику продажів "пікселів" за 2019 рік, і вона виявилася вражаючою.
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Віце-президент IDC Франциско Джеронімо опублікував у своєму Twitter-блозі статистику, згідно з якою Google продала 7,2 мільйона фірмових пристроїв у 2019 році. Ця цифра дозволила компанії не тільки перевершити свої ж показники за попередній період, а й обігнати такого іменитого вендора, як OnePlus. Проте аналітик зазначив, що цього поки недостатньо, аби лінійка Google Pixel увійшла до топ-10 смартфонів, які продаються найбільше.
Топ-менеджер також повідомив, що у статистику потрапили не тільки моделі Pixel 3a і Pixel 4, випущені у 2019 році, але і Pixel 3. Збільшенню поставок, за його словами, багато в чому посприяло розширення ринку офіційних продажів гаджетів Google.
Анонс нової моделі Google Pixel 4a фірмової лінійки, за чутками, відбудеться вже в наступному місяці.
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