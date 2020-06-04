108 Мп і 50-кратний зум: які камери отримає Samsung Galaxy Note20+

У найближчі місяці очікується презентація нового смартфона Samsung Galaxy Note20. Раніше вже з'явилися його якісні рендери від відомого інсайдера OnLeaks, а тепер інший мережевий інформатор IceUniverse розповів про камери майбутнього флагмана.

Раніше інсайдери показували блок основної камери Samsung Galaxy Note20+. Світлини свідчать про те, що камер буде три. Нова інформація проливає світло на деталі й особливості модулів, які використовуватимуть у флагманській лінійці.

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Згідно з новою інформацією, Galaxy Note20+ отримає набір з чотирьох камер:

головна на 108 Мп з сенсором ISOCELL Bright HM1, як у Galaxy S20 Ultra;

телевик на 13 Мп з сенсором Samsung Slim 3M5;

ультраширококутний на 12 Мп з сенсором ISOCELL Fast 2L3;

датчик лазерного фокусування замість ToF-датчика для аналізу глибини різкості.

Також інсайдер запевняє, що у смартфоні не буде 100-кратного зуму, як у Galaxy S20 Ultra. Замість цього Samsung обмежиться 50-кратним наближенням.

Таким може бути новий Samsung Galaxy Note20+:

Очікується, що спереду Galaxy Note20+ буде мало чим відрізнятися від останніх флагманів компанії. У нього буде такий же практично безрамковий екран з отвором під фронтальну камеру по центру і частотою оновлення 120 Гц. Смартфону також приписують новий чип Exynos 992, виконаний по 5-нм техпроцесу, щонайменше 12 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті, а також акумулятор на 4500 мАг.

Презентація серії Galaxy Note20 очікується у серпні.

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